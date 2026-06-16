Vom Sorgenkind zum Mustertyp: Neubauprojekt auf ehemaligem Coca-Cola-Gelände in Soest wird fertiggestellt

Nach Jahren des Stillstands nimmt das frühere Coca-Cola-Areal in Soest Gestalt an: 44 Neubauwohnungen sollen bis 2028 entstehen und den angespannten Wohnungsmarkt entlasten.

- Hochwertiger Wohnraum in stark nachgefragter, städtischer Soester Lage: 44 Neubauwohnungen und 36 Tiefgaragenparkplätze für vier Mehrfamilienhäuser geplant

- Zeitplan für das Projekt (Cusanusweg, 59494 Soest) steht: Fertigstellung aller Objekte mit Gesamtwohnfläche von 3.212,4 m² soll bis Mitte 2028 vollzogen werden

- Schwierige Historie des Areals seit 2016: Verzögerungen, Stillstand, Finanzierungsprobleme, ausufernde Kosten und juristische Auseinandersetzungen blockierten jahrelang Entwicklungen auf dem 16.000 Quadratmeter Grundstück

- Christoffer Riefenstahl, Prokurist, COO & Partner, X Capital GmbH: kommentiert: "Endlich bekommt die Stadt Soest das, was sie auf dem geschundenen Gelände verdient: Modernen und attraktiven Wohnraum zur Entlastung der Nachfrage in der Stadt. Käufern werden so die Türen für ein lukratives Investment in einer sehr attraktiven Lage geöffnet. Damit profitieren Kapitalanleger von einer renditestarken Investition, Mieter von dringend benötigtem neuem Wohnraum und die Stadt Soest von einer spürbaren Entlastung des angespannten Wohnungsmarkts."

Lüdenscheid, 15.06.2026, Die unendliche Geschichte auf dem ehemaligen Coca-Cola-Gelände in Soest nimmt endlich ein Ende. Seit 2016 ist die Historie der traditionellen Gewerbefläche von Pleiten, Pech und Pannen. Nun wird mit einem Gesamtvolumen von 18,68 Mio. EUR Wohnraum für Familien und Singles bereitgestellt.

Strukturwandel von seiner schlechten Seite: Historie eines Krisenstandortes



Foto: Luftaufnahme KfW 40 QNG Neubau in Soest. © Capital X GmbH

Zum Kontext: 2016 erwarb der Soester Gemeinnützige Bauverein und seine Tochtergesellschaft das 16.000 Quadratmeter große Areal. Ziel war es, die frühere Industriefläche zwischen Rigaring, Briloner Straße und Geseker Straße in ein neues Wohnquartier umzuwandeln.

Ein sozial gemischtes Quartier mit Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, gefördertem Wohnraum sowie ergänzenden Nutzungen waren vorgesehen. Von bis zu 160 Wohneinheiten war zwischenzeitlich die Rede. Zudem wurden zeitweise Studentenapartments, Dienstleistungen, Büros oder Arztpraxen diskutiert.

2018 begannen die vorbereitenden Arbeiten auf dem Gelände. Die alten Hallen wurden abgebrochen, Materialien entsorgt. Die Abriss- und Entsorgungskosten wurden mit rund 400.000 Euro beziffert.

Trotz der frühen Dynamik geriet die Gesamtentwicklung in den Folgejahren mächtig ins Stocken. Gründe waren unter anderem gestiegene Baukosten, Finanzierungsprobleme, interne Konflikte beim Bauverein und jahrelanger Stillstand auf dem Areal.

Aufschwungsstandort im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands

Die Zielsetzung des Neubauprojektes ist klar gesteckt. Mit den 44 Wohneinheiten soll die wachsende Nachfrage nach Mietwohnungen bedient werden. Großzügiger Wohnraum entsteht so auf einer fast abgeschriebenen, versiegelten Fläche. Neben der bedarfsorientierten Ausstattung verfügt das Projekt über das Qualitätsstandard KFW 40 QNG. Höchste energetische Anforderungen werden so mit hoher Bauqualität harmonisiert.

In unmittelbarer Nähe des "Platanen-Viertels" befinden sich Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte, Bildungsangebote, Restaurants, ein Fitnessstudio sowie großflächige Nah- und Erholungsgebiete. Auch punktet die Lage durch eine zuverlässige Anbindung an den ÖPNV.

Die Stadt Soest liegt mit seinen circa 50.000 Einwohnern in unmittelbarer Nähe zu den prosperierenden Wachstumsstädten Nordrheinwestfalens. Mit dem Auto sind die Ruhrmetropolen Essen und Dortmund ungefähr 30-60 Minuten entfernt. Bis nach Köln und Düsseldorf sind es circa 2 Stunden.

Krisenresiliente Opportunität für Kapitalanleger

Niedrigere Einstiegspreise, überdurchschnittliche Rendite, wachsende Nachfrage bei guter Lage und modernem Wohnraum: Für Kapitalanleger ergeben sich gleich mehrere Gründe, um in das Neubauprojekt zu investieren.

Moderne Grundrisse, zeitgemäße energetische Standards, geringerer Instandhaltungsbedarf und eine bessere Planbarkeit der laufenden Kosten kommen on top. Für Mieterinnen und Mieter sind die Wohnungen besonders attraktiv, weil sie Komfort, Effizienz und zeitgemäße Ausstattung in Einklang bringen. Vermarktet und finanziert werden die Eigentumswohnungen durch die X Capital GmbH aus Lüdenscheid. Projektierungspartner ist die Berliner Charles Real Estate GmbH.

Interessierten Kapitalanlegern werden die Eigentumswohnungen einzeln als Investment angeboten. Kapitalanleger erhalten Steuervorteile in Form einer 10% Absetzung für Abnutzung (5% degressive AfA + 5% Sonderabschreibung) + 150.000 EUR KfW Förderung zu zinsgünstigem Darlehen pro Eigentumswohnung. Vertriebsstart ist der 15. Juli 2026.

Gesamtübersicht alle Häuser

Haus Anzahl Flächen Kaufpreise Gesamtfläche Haus 1 13 Wohnungen 51 m² - 101 m² 281.050 € - 554.950 € 926,5 m² Haus 2 13 Wohnungen 51 m² - 101 m² 281.050€ - 554.950 € 926,5 m² Haus 3 9 Wohnungen 51 m² - 101 m² 281.050 € -554.950 € 679,7 m² Haus 4 9 Wohnungen 51 m² - 101 m² 281.050 € -554.950 € 679,7 m² Gesamt 44 Wohnungen - 18.748.200 € 3.212,4 m²

Quelle: Eigene Darstellung.

Über X Capital

Das Team der X Capital berät seine Mandanten zu Kapitalanlage-Immobilien, Investmentstrategien, Baufinanzierung und Vorsorgelösungen für Privat- und Firmenkunden. Weitere Informationen unter https://xcapital.de

Über Charles Real Estate GmbH

CHARLES ist spezialisiert auf den Erwerb, die Entwicklung von Neubauprojekten und die Bestandshaltung von Wohn- und Geschäftsimmobilien. Von der Akquise und dem Investment über die Finanzierung, dem Asset Management bis hin zur Vermarktung.

Pressekontakt

Moritz Benz

Senior PR-Berater BETTERTRUST GmbH

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Abbildung 1: Christoffer Riefenstahl und Michael Pathe. © Capital X GmbH

Enthaltene Werte: DE0009653XXX