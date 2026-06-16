Trimontium wurde vom ehemaligen Blackstone-Manager Vlado Spasov gegründet und ist ein von institutionellen Investoren unterstützter Verwalter alternativer Anlagen, der speziell darauf ausgerichtet ist, flexible Kapitallösungen in ganz Europa und Nordamerika anzubieten

Trimontium (das "Unternehmen"), ein von institutionellen Investoren unterstützter Verwalter alternativer Vermögenswerte, der sich auf flexible Kapitallösungen spezialisiert hat, gab heute seine Gründung mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Der Anlageansatz des Unternehmens basiert auf Fachwissen in den Bereichen Kreditwesen und Sondersituationen und bietet die Flexibilität, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg für ein breites Spektrum unternehmerischer Bedürfnisse zu entwickeln und umzusetzen.

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Trimontium Founder and CIO, Vlado Spasov

Trimontium wurde vom ehemaligen Blackstone-Manager Vlado Spasov gegründet und ist nach den vorliegenden Marktdaten einer der größten neuen alternativen Vermögensverwalter mit Sitz in Europa, der sich auf flexible Kapitallösungen für die Auflegung von Fonds konzentriert. Das Unternehmen wird von führenden institutionellen Partnern in den Vereinigten Staaten, Kanada, Asien und Australien unterstützt, die zusammen ein Vermögen von über 15 Billionen US-Dollar verwalten. Trimontium hat die gesamte Erstkapitalbeschaffung ohne den Einsatz von Platzierungsagenten durchgeführt.

Als langjähriger, vertrauenswürdiger Kapitalpartner arbeitet Trimontium direkt mit Führungsteams, Sponsoren und Aktionären zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die auf deren finanzielle und unternehmerische Ziele zugeschnitten sind: sei es zur Beschleunigung der Strategieumsetzung, zur Förderung des weiteren Wachstums, zur Stärkung der Bilanz, zur Ermöglichung von Liquiditätsmaßnahmen oder zur Verfolgung opportunistischer Investitionen. Das Unternehmen wurde speziell gegründet, um eine strukturelle Finanzierungslücke zu schließen, die auf mehr als 10 Billionen US-Dollar geschätzt wird und sich weiter vergrößert, da Unternehmen zunehmend maßgeschneiderte Kapitallösungen benötigen, die durch traditionelle Kreditvergabe, konventionelle Finanzprodukte oder Private Equity nicht angemessen bereitgestellt werden können.

Das Unternehmen verfolgt einen kooperativen, partnerschaftlichen Ansatz und stellt maßgeschneiderte Finanzmittel bereit, wo herkömmliche Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausreichen. Trimontium entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für das gesamte Spektrum von Kredit- und Eigenkapitalprodukten, die sich an den eigenen Zielen des Unternehmens orientieren und nicht an den Einschränkungen herkömmlicher Finanzprodukte. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung (einschließlich Fremd-, Hybrid- und Eigenkapital), Sondersituationen, strukturierte und forderungsbesicherte Kredite sowie unkorrelierte Anlageklassen, darunter Rechte an geistigem Eigentum und Lizenzgebühren.

Trimontium konzentriert sich auf hochwertige Unternehmen und verbindet seine fundierte Expertise in der Strukturierung mit Sicherheit, Flexibilität und Transparenz bei der Umsetzung, um sowohl für Investoren als auch für die Partnerunternehmen optimale Ergebnisse zu erzielen, wobei der Schutz vor Verlusten stets im Vordergrund steht. Im Gegensatz zu den meisten neu gegründeten Plattformen verfügt Trimontium über umfassende interne Kompetenzen in den Bereichen Geschäftsanbahnung und Strukturierung, um komplexe Transaktionen sowohl auf dem europäischen als auch auf dem nordamerikanischen Markt durchzuführen.

Jede Anlage wird auf der Grundlage ihrer individuellen Merkmale strukturiert, was zu maßgeschneiderten Ergebnissen für jedes einzelne Unternehmen und zu einem Portfolio führt, das weitgehend unabhängig von allgemeinen Marktbewegungen ist und Anlegern eine sinnvolle Diversifizierung sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Kursrückgängen bietet.

Seit seiner Gründung hat Trimontium zahlreiche komplexe, maßgeschneiderte grenzüberschreitende Transaktionen in den USA und Europa durchgeführt und betreut diese nun; damit stellt das Unternehmen die Breite seiner Plattform unter Beweis, die Unternehmensfinanzierungslösungen (eine Kombination aus Fremd-, Hybrid- und Eigenkapital), strukturierte und durch Vermögenswerte besicherte Kredite sowie alternative Anlagen, einschließlich Musikrechten, umfasst. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, ist in Luxemburg vertreten und plant eine Expansion nach New York, wobei die Möglichkeit besteht, in angrenzende Strategien im gesamten Kreditbereich zu expandieren.

Gründer und Chief Investment Officer Vlado Spasov verfügt über mehr als 20 Jahre weltweite Anlageerfahrung in verschiedenen Anlageklassen und zählt zu den Pionieren im Bereich flexibler Kapitallösungen in Europa. Vor der Gründung von Trimontium war Herr Spasov in leitenden Positionen im Investmentbereich bei Blackstone und Ares Management tätig, wobei sein Schwerpunkt auf Sondersituationen und opportunistischen Kreditstrategien lag.

Das Gründungsteam hat bereits auf früheren Plattformen zusammengearbeitet und verfügt über jahrzehntelange gemeinsame Erfahrung in den Bereichen Kapitallösungen, Sondersituationen und opportunistische Kreditgeschäfte, die es in leitenden Positionen bei Blackstone, Ares Management, Fortress Investment Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup gesammelt hat. Das Team verfügt über umfassende Erfahrung auf den öffentlichen und privaten Märkten sowie mit einer breiten Palette von Anlageinstrumenten und -strukturen. Dank seiner direkten Erfahrung beim Aufbau skalierbarer, differenzierter Plattformen für alternative Anlagen bei einigen der weltweit größten Vermögensverwaltern verfügt das Team über die nachgewiesene Fähigkeit, flexible Lösungen zu entwickeln und komplexe Herausforderungen über Marktzyklen hinweg zu meistern.

Vlado Spasov, Gründer und CIO, erklärte: "Ich bin seit langem der Überzeugung, dass flexibles Kapital einer der am stärksten unterversorgten Bereiche des Marktes ist. Die Lücke zwischen den traditionellen Finanzierungsquellen ist groß, wird immer größer und bleibt zunehmend ungedeckt. Wir haben Trimontium speziell dafür gegründet, Unternehmen hochwertige, maßgeschneiderte Kapitallösungen anzubieten, wo herkömmliche Finanzierungen nicht ausreichen und zwar über die gesamte Kapitalstruktur hinweg, von vorrangigen Verbindlichkeiten und hybriden Instrumenten bis hin zu Vorzugsaktien.

Da wir bereits seit über zwei Jahrzehnten Kapitallösungen bereitstellen lange bevor diese Kategorie das heutige Maß an institutioneller Aufmerksamkeit erlangte -, haben wir festgestellt, dass diese maßgeschneiderten Lösungen sinnvolle, dauerhafte Partnerschaften mit Unternehmen schaffen, die deren strategische Ziele ermöglichen und für Investoren einen beständigen, über Konjunkturzyklen hinweg anhaltenden Wert generieren. Unsere Investitionen sind auf ihre jeweiligen spezifischen Vorzüge ausgerichtet, was zu Renditen führt, die weitgehend unabhängig voneinander und von allgemeinen Marktbewegungen sind.

Wir haben ein Team zusammengestellt, das bereits zuvor zusammengearbeitet hat und fundiertes Fachwissen mit Sicherheit und Schnelligkeit bei der Umsetzung verbindet und haben bereits zahlreiche hochwertige, maßgeschneiderte Transaktionen über verschiedene Anlageklassen und die Kapitalstruktur hinweg durchgeführt, was zeigt, dass die Nachfrage nach flexiblen Kapitallösungen so stark ist, wie wir es erwartet hatten."

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Hinweise für die Redaktion:

Über Trimontium

Trimontium ist ein institutionell unterstützter Verwalter alternativer Anlagen, der auf Fachwissen in den Bereichen Kreditwesen und Sondersituationen aufbaut und sich auf flexible Kapitallösungen spezialisiert hat, die Anleihen, Hybridinstrumente und Aktien umfassen. Das von Vlado Spasov gegründete Unternehmen fungiert als langfristiger, vertrauenswürdiger Kapitalpartner für hochwertige Unternehmen und deren Managementteams in ganz Europa und Nordamerika sowie für institutionelle Investoren weltweit und bietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Sondersituationen, strukturierte Kredite und unkorrelierte Anlageklassen, einschließlich geistiger Eigentumsrechte und Lizenzgebühren. Jede Anlage wird auf der Grundlage ihrer individuellen Merkmale strukturiert, was zu einem Portfolio führt, das weitgehend unabhängig von den allgemeinen Marktbewegungen ist. Trimontium startete mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar und wird von führenden institutionellen Partnern unterstützt, deren verwaltetes Vermögen insgesamt mehr als 15 Billionen US-Dollar beträgt.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, ist in Luxemburg vertreten und plant eine Expansion nach New York. Trimontium Capital Limited ist ein bestellter Vertreter von Capricorn Fund Managers Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt wird.

Vlado Spasov, Gründer und Chief Investment Officer

Vlado Spasov gründete Trimontium, dessen Name sich vom lateinischen Begriff für Plovdiv ableitet, der Geburtsstadt von Herrn Spasov im Süden Bulgariens, und "Drei Hügel" oder "Stadt der drei Hügel" bedeutet. Vor der Gründung von Trimontium hatte Herr Spasov leitende Positionen im Investmentbereich bei der Special Situations Investing Group von Blackstone (Blackstone Strategic Opportunities Fund) sowie bei der Special Opportunities-Plattform von Ares Management inne, wobei sein Schwerpunkt auf Sondersituationen und opportunistischen Kreditstrategien lag. Zuvor war er bei der Fortress Investment Group im Bereich Unternehmenskredite sowie bei der Citigroup in den Bereichen Leveraged Finance und institutionelles Forderungsmanagement tätig. Herr Spasov hat einen Bachelor-Abschluss der American University in Bulgarien und einen MBA der Wharton School.

Trimontium Capital Limited Beauftragter Vertreter von Capricorn Fund Managers Limited Von der FCA zugelassen

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