© Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Michael NagleWells Fargo erwartet einen ungewöhnlich starken Börsensommer. Nicht nur KI-Aktien, sondern immer mehr Marktsegmente könnten profitieren.Die US-Bank Wells Fargo wird zunehmend optimistischer für den weiteren Verlauf des Börsenjahres. Die Strategen erhöhten ihr Jahresendziel für den S&P 500 auf 7.950 Punkte. Das entspricht einem möglichen Anstieg von rund 5 Prozent gegenüber dem Schlussstand vom Montag. Als Gründe nennen die Analysten stärkere Unternehmensgewinne, nachlassende makroökonomische Risiken und eine Beruhigung der Anlegerstimmung nach der jüngsten Marktkorrektur. Das geht aus einer Mitteilung von Wells Fargo hervor, über die CNBC berichtete. Nicht nur KI-Aktien sollen profitieren …
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