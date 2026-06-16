© Foto: DALL-EKommt nach dem Friedensabkommen die große Euro-Wende? Vor dem Iran-Konflikt wurde ein unaufhaltsamer Anstieg der Gemeinschaftswährung auf 1,25 US-Dollar oder höher gerechnet. Aber die Zeiten haben sich geändert.Die Finanzmärkte blicken gebannt auf den Freitag. Mit der angekündigten Unterzeichnung des Friedensabkommens zur Beendigung des Iran-Konflikts fällt ein massiver geopolitischer Belastungsfaktor weg. Für das Währungspaar Euro zum US-Dollar (EUR/USD) markiert dieses Datum einen potenziellen Wendepunkt. Doch während Optimisten auf eine Wiederaufnahme der zu Jahresbeginn prophezeiten Euro-Siegesserie hoffen, zeigen sich an den fundamentalen Wirtschaftsfronten neue, unübersehbare Hürden. …
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