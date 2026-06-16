Eine der profiliertesten Persönlichkeiten des europäischen Wealth Managements tritt als nicht geschäftsführendes Mitglied dem Verwaltungsrat von Titanbay bei

LONDON, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay hat heute die Ernennung von Marcel Rohner, Vice-Chairman der UBP SA, Chairman der Schweizerischen Bankiervereinigung und ehemaliger Group Chief Executive der UBS AG, zum Non-Executive Director des Verwaltungsrates bekannt gegeben.

Wenige Persönlichkeiten stehen dem Zentrum des europäischen Wealth Managements so nahe. Von 2007 bis 2009 führte Rohner die UBS als Group CEO durch die globale Finanzkrise. Seit 2016 gehört er dem Verwaltungsrat der Union Bancaire Privée an. Darüber hinaus steht er seit 2021 der Schweizerischen Bankiervereinigung vor, der Organisation, die die Interessen der Schweizer Banken vertritt und Richtlinien und Standards für einen der weltweit bedeutendsten Wealth-Management-Märkte prägt.

Seine Entscheidung, sich Titanbay anzuschließen, verdeutlicht den aktuellen Wandel im Private-Markets-Sektor. Während Vermögensverwalter ihren Kunden zunehmend Zugang zu alternativen Anlagen ermöglichen wollen, bemühen sich Asset Manager um effizientere Zugangswege zum Wealth-Management-Sektor. Titanbay verbindet beide Seiten - gestützt auf eine Technologie, die speziell für Private-Markets-Fonds entwickelt wurde. Was in der Branche bislang häufig über manuelle Prozesse oder eine Vielzahl externer Dienstleister abgewickelt wird, vereint Titanbay auf einer integrierten, eigens entwickelten Infrastruktur.

"Marcel gehört zu den angesehensten Persönlichkeiten im europäischen Wealth Management. Es gibt nur wenige Menschen in unserer Branche, deren Urteil mehr Gewicht hat", sagt Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay. "Seine Erfahrungen als CEO der UBS, seine langjährige Tätigkeit im Verwaltungsrat der UBP sowie seine Arbeit an der Spitze der Schweizerischen Bankiervereinigung verschaffen ihm einen einzigartigen Blick auf die Entwicklung unserer Branche. Dass er nun unseren Verwaltungsrat verstärkt und die nächste Wachstumsphase von Titanbay mitgestaltet, ist für uns von großer Bedeutung. Wir schätzen uns glücklich, ihn an Bord zu haben."

Marcel Rohner sagte: "Private Markets entwickeln sich zunehmend zu einem festen Bestandteil der Vermögensallokation europäischer Privatkunden. Die Infrastruktur der Branche hat mit dieser Entwicklung bislang jedoch nicht Schritt gehalten. Titanbay hat hierfür eine überzeugende Lösung geschaffen: eine speziell für diese Anlageklasse entwickelte Technologie- und Betriebsplattform, die bereits von führenden Vermögensverwaltern und Asset Managern genutzt wird. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat die weitere Entwicklung des Unternehmens zu begleiten."

Über Marcel Rohner

Marcel Rohner ist Vice-Chairman des Verwaltungsrats der Union Bancaire Privée, Chairman der Schweizerischen Bankiervereinigung sowie ehemaliger Group Chief Executive Officer der UBS AG (2007-2009), die er durch die globale Finanzkrise führte. Seit 2021 steht er der Schweizerischen Bankiervereinigung vor und hat in dieser Funktion die strategische Ausrichtung des Schweizer Bankensektors maßgeblich mitgeprägt. Im September 2026 wird er das Amt am Bankiertag an Giorgio Pradelli übergeben. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich.

Über Titanbay

Titanbay ist das einzige Unternehmen, das die Strukturierung, Auflegung, Verwaltung und Handelbarkeit von Private-Markets-Fonds auf einer einzigen Plattform vereint - basierend auf einer maßgeschneiderten, von Titanbay von Grund auf neu entwickelten Technologie.

Asset Manager nutzen Titanbay, um Private-Markets-Fonds effizient aufzulegen, zu vertreiben und im großen Maßstab zu verwalten. Vermögensverwalter erhalten über die von ihnen bereits genutzten Systeme Zugang zu diesen Fonds und können Transaktionen nahtlos abwickeln. Die technologische und regulatorische Infrastruktur von Titanbay verbindet beide Seiten und automatisiert Prozesse, die bislang häufig mit erheblichem operativem Aufwand verbunden waren.

Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.com

Medienkontakt Danielle Wilde Head of Marketing, Titanbay danielle.wilde@titanbay.com