Wenige Tage nach dem Börsengang übernimmt SpaceX Cursor, das Startup hinter der gleichnamigen KI-Coding-Plattform. Kostenpunkt: 60 Milliarden US-Dollar. Erst im April 2026 hatte sich SpaceX eine entsprechende Kaufoption gesichert. Ende April hatte sich SpaceX eine Kaufoption für Cursor gesichert. Demnach wollte Elon Musks Raumfahrtfirma den Anbieter der gleichnamigen KI-Coding-Plattform noch im Laufe des Jahres 2026 für 60 Milliarden Dollar kaufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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