Ein Bericht über einen Lizenznehmer der Stadt dokumentiert Brandschutzmängel, Lohnbetrug, Vorwürfe sexueller Belästigung sowie Vorwürfe von Vergeltungsmaßnahmen, während die Stadtverwaltung über die Verlängerung der Lizenz berät

Angesichts der Großveranstaltungen, die voraussichtlich Millionen von Besuchern über den Los Angeles International Airport bringen werden, dokumentiert ein neuer Bericht, der von einer hochkarätigen Gruppe aus Vertretern der Zivilgesellschaft und Gewerkschaftsführern unterstützt wird, ein Muster schwerwiegender Arbeitsrechtsverstöße bei der Flying Food Group, einem Flugcatering-Unternehmen, das mit einer Sondergenehmigung der Stadt Los Angeles tätig ist. Die Beschäftigten der Flying Food Group werden von der UNITE HERE Local 11 vertreten.

Der Bericht der Los Angeles Truth Commission über Arbeitsrechtsverletzungen bei der Flying Food Group stützt sich auf die oft emotionalen Aussagen von fünfzehn FFG-Mitarbeitern sowie auf umfangreiches Beweismaterial, das bei einer öffentlichen Anhörung am 13. April 2026 vorgelegt wurde. Die Kommission wurde einberufen, da die Stadt derzeit darüber berät, ob die Lizenz des Unternehmens im nächsten Monat verlängert werden soll.

Unter dem Vorsitz von Yvonne Wheeler, Präsidentin des 800.000 Mitglieder starken Gewerkschaftsverbands "Los Angeles County Federation of Labor", gehören der Kommission außerdem Frank Lima, General Secretary-Treasurer der International Association of Firefighters, sowie Reverend William Smart Jr., President und CEO der Southern Christian Leadership Conference, an; Chloe Osmer, Executive Director des Maintenance Cooperation Trust Fund; sowie Kevin Riley, Director des UCLA Labor Occupational Safety and Health Program (der in persönlicher Eigenschaft teilnahm).

"Was bei der Flying Food Group geschieht, ist keine Aneinanderreihung vereinzelter Vorfälle. Es handelt sich um ein tief verwurzeltes Muster der Misshandlung und Vernachlässigung von Arbeitnehmern", erklärte die Vorsitzende der Kommission, Yvonne Wheeler. "Die Aussagen, die ich gehört habe, machen überdeutlich, dass die Stadt unverzüglich handeln muss, um die Flying Food Group zur Rechenschaft zu ziehen."

Elisa Valencia, die bei der Flying Food Group arbeitet und Mitglied der UNITE HERE Local 11 ist, sagte: "Niemand sollte solche unsicheren und missbräuchlichen Arbeitsbedingungen ertragen müssen, wie wir sie bei der Flying Food Group bei der Zubereitung von Speisen für wohlhabende Fluggesellschaften erlebt haben. Wir haben uns oft unsichtbar gefühlt, und wir müssen wahrgenommen und ernst genommen werden."

Die Flying Food Group ist als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung ihrer Lizenz verpflichtet, die städtischen und bundesstaatlichen Arbeitsschutzgesetze einzuhalten, und bei der Entscheidung über die Verlängerung einer Lizenz durch die Stadt muss die bisherige Compliance-Bilanz des Unternehmens berücksichtigt werden. Angesichts der bisherigen Verstöße fordert die Kommission die Stadt nachdrücklich auf, die Lizenz der FFG nicht zu verlängern.

Brandschutz: Ein Muster verschlossener Türen

Die dringlichsten Feststellungen der Kommission betreffen den Brandschutz. Bei einem Brand in der Anlage am 22. Januar 2026 dem zweiten innerhalb von vier Monaten wurden, nachdem die übrigen Mitarbeiter der Anlage evakuiert worden waren, zwei Arbeiter in einem Kühlraum aufgefunden, dessen Eingangstür von außen mit einer Kette verschlossen worden war. Die Arbeiter hatten gerufen und gegen die Tür geschlagen, um herauszukommen, bis ein Vorgesetzter sie schließlich hörte.

Der Vorfall war besonders beunruhigend, da Cal/OSHA FFG bereits im Jahr 2023 wegen genau dieser Gefahr abgemahnt hatte nämlich wegen des Versäumnisses, sicherzustellen, dass Kühlräume von innen geöffnet werden können. Der Kommission wurden zudem Videoaufnahmen vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass FFG am Tag einer für Februar 2023 geplanten Streikpostenkette eine Ausgangstür der Anlage von außen verriegelt hatte, was zu Durchsetzungsmaßnahmen sowohl seitens der Cal/OSHA als auch der NLRB führte.

Über 5 Millionen Dollar an Rückforderungen wegen Lohnbetrugs

Der Bericht dokumentiert die langjährige Praxis des Lohnbetrugs bei FFG. Allein seit 2022 hat das Los Angeles Bureau of Contract Administration mindestens sechs Bußgeldbescheide gegen FFG und dessen Subunternehmer wegen Verstößen gegen die städtische Verordnung über existenzsichernde Löhne erlassen. In den letzten zehn Jahren hat FFG im Rahmen von Vergleichen und Vollstreckungsmaßnahmen mehr als 5 Millionen US-Dollar an Arbeitnehmer gezahlt, darunter eine staatliche Geldstrafe in Höhe von 675.000 US-Dollar wegen der Nichtwiederbeschäftigung von Arbeitnehmern gemäß dem kalifornischen Gesetz zur Rückkehr an den Arbeitsplatz nach COVID.

Sexuelle Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen

Sieben derzeitige und ehemalige Mitarbeiterinnen von FFG die "Silence Breakers" haben beim kalifornischen Amt für Bürgerrechte Klage eingereicht und behaupten, FFG habe es versäumt, sie vor unerwünschter sexueller Belästigung durch einen Vorgesetzten zu schützen. Der Vorgesetzte wurde erst sieben Monate nach Einreichung der ersten Beschwerde entlassen. Drei der sieben Frauen haben seitdem weitere Beschwerden eingereicht, in denen sie behaupten, FFG habe Vergeltungsmaßnahmen gegen sie ergriffen, weil sie sich zu Wort gemeldet hatten.

Der Kommission liegen zudem Beweise vor, dass die NLRB nach einer mehrjährigen Untersuchung im vergangenen Jahr eine Klage mit mehreren Klagepunkten gegen FFG eingereicht hat. Am Vorabend der Verhandlung einigte sich FFG auf einen Vergleich und räumte ein, Arbeitnehmer zu ihrer gewerkschaftlichen Gesinnung befragt, Bemühungen zur Aufhebung der Gewerkschaftszulassung unterstützt und weitere Verstöße begangen zu haben ein Verhalten, das während und nach einem Arbeiterstreik im Februar 2023 stattfand.

Der Bericht der Truth Commission kommt zu folgendem Schluss: "Ein Unternehmen mit solcher Vorgeschichte hat keinen Anspruch darauf, mit dem Privileg einer Sondergenehmigung der Stadt zu operieren. Die Kommission fordert die Stadtverwaltung nachdrücklich auf, ihre Lizenznehmer an die gesetzlich vorgeschriebenen Standards zu binden."

Der vollständige Bericht der Truth Commission ist hier verfügbar.

Der Bericht der Truth Commission folgt auf einen unabhängigen Bericht von Deborah Greenfield, der ehemaligen Deputy Director-General der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, und Lance Compa, emeritierter Senior Lecturer an der Cornell University, in dem festgestellt wird, dass das Verhalten von FFG gegen die Kernarbeitsnormen der IAO verstößt. Professor Compa sagte zudem bei der Anhörung am 13. April vor der Kommission aus. Der Bericht mit dem Titel "Lax Standards: Assessing Flying Food Group LLC's Labor Practices under International Labor Standard's" ist hier verfügbar.

UNITE HERE Local 11 vertritt mehr als 30.000 Beschäftigte an Flughäfen, in Hotels, Restaurants, Sportarenen, Kongresszentren und anderen Veranstaltungsorten in ganz Südkalifornien und Arizona.

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