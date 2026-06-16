BÖRSE HEUTE: Ölpreis stürzt ab - Fed und SpaceX im Fokus (16.06.2026)

Die Börse Heute präsentiert sich vor der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung in einer abwartenden Haltung. Während die Aktienmärkte nach der jüngsten Rallye eine Verschnaufpause einlegen, sorgen vor allem der starke Rückgang beim Ölpreis, die Aussicht auf eine Wiederaufnahme iranischer Ölexporte und die bevorstehende Pressekonferenz des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh für Gesprächsstoff.

Für die Börse Aktuell stehen neben der Geldpolitik auch die Entwicklungen am Rohstoffmarkt im Mittelpunkt. Sinkende Energiepreise könnten die Inflationssorgen deutlich entschärfen und den Notenbanken weltweit zusätzlichen Handlungsspielraum verschaffen.

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