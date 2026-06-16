Fuer folgende Geschaefte in der ISIN IE000WJCYXXX, Wertpapier-Name: UBS(I)-U.C.FC SF ETF ADLA, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
IE000WJCYXXX 16.06.2026 20:02:12 90 118,50 EUR 110,50 EUR
IE000WJCYXXX 16.06.2026 20:04:23 70 119,84 EUR 110,50 EUR
IE000WJCYXXX 16.06.2026 20:06:55 92 119,84 EUR 110,50 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
IE000WJCYXXX 16.06.2026 20:02:12 90 118,50 EUR 110,50 EUR
IE000WJCYXXX 16.06.2026 20:04:23 70 119,84 EUR 110,50 EUR
IE000WJCYXXX 16.06.2026 20:06:55 92 119,84 EUR 110,50 EUR
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