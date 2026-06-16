© Foto: UnsplashEin Unternehmen, das einst Bitcoin schürfte, baut jetzt Rechenzentren für KI-Konzerne. Eine US-Bank sieht enormes Potenzial, vor allem wegen einer Ressource, die knapper ist als Chips.TeraWulf war einst ein klassischer Bitcoin-Miner, abhängig vom volatilen Krypto-Kurs. Jetzt wird daraus ein Vermieter für die KI-Industrie, und Analysten von Bank of America trauen dem Umbau einiges zu: Sie nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung auf und nennen ein Kursziel von 34 Dollar. Der Grund für den Optimismus: TeraWulf wandelt seine frühere Mining-Infrastruktur in Rechenzentren für High-Performance-Computing um, also genau die Art von Kapazität, die KI-Konzerne derzeit verzweifelt suchen. Aktuell …
Enthaltene Werte: BTC~USD,US88080T1043Den vollständigen Artikel lesen
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