EQS-News: Uncommon Creative Studio Stockholm / Schlagwort(e): Produkteinführung

7 von 10 Menschen teilen ihr Essen nicht gern; eine neue KFC-Kampagne schlägt drastische Maßnahmen vor, um dies zu verhindern



16.06.2026 / 21:35 CET/CEST

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KFC und Uncommon Stockholm brechen mit den üblichen Werbeschemata für Lebensmittel und rufen junge Schweden dazu auf, den neu eingeführten "Bucket for One" zu schützen. STOCKHOLM, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- KFC gibt jungen Schweden die Erlaubnis, ihr Fast Food mit allen Mitteln zu schützen, insbesondere die neueste Ergänzung auf der Speisekarte des Fast-Food-Herausforderers: Ein Eimer für eine Person. Ein neuer Eimer, dessen Größe und Preis auf den Einzelverzehr abgestimmt sind. Die gemeinsam mit Uncommon Creative Studio Stockholm entwickelte Kampagne bringt den egoistischen Instinkt in eine Marke ein, die seit jeher auf dem Gedanken des Teilens basiert. "KFC Schweden bringt seit mehr als einem Jahrzehnt Menschen bei einem Eimer zusammen. Aber manchmal möchte man ihn einfach ganz für sich allein haben", sagte Axel Ericsson, Brand Manager bei KFC Schweden. "Mit der Einführung von Bucket For One wollten wir den Leuten die Erlaubnis geben, bei ihrem leckeren Brathähnchen einmal egoistisch zu sein." Die visuelle Umsetzung tauscht das traditionelle Speisenstyling gegen eine von der Renaissance inspirierte Makrofotografie ein und zeigt eindringliche Momente des Ableckens, Herumstocherns und Hustens an gebratenem Hähnchen, um es auf spielerische Weise unteilbar zu machen. Unter der Regie von Pål Allan ist das Endergebnis zugleich dramatisch, verstörend und faszinierend. Eine neue Umfrage von Attest zeigt, dass 7 von 10 jungen Schweden Frustration äußern, wenn sie gezwungen sind, ihr Fast Food zu teilen, doch nur 9 % besitzen den Mut, "Nein" zu sagen. Stattdessen zeigten sich viele bereit, auf andere spielerische und spöttische Schutzmaßnahmen zurückzugreifen, ganz gleich, wie absurd diese auch sein mögen. "Genau diese Art von Arbeit und kreativer Zusammenarbeit ist es, die uns beflügelt", sagt Björn Ståhl, Chief Creative Officer bei Uncommon Stockholm, auf. "Kühne Ideen, die mit Konventionen brechen, um bekannte und beliebte Marken wie KFC in neue Bereiche zu führen, die man einfach nicht übersehen kann." Die Kampagne wird in den sozialen Medien, in Online-Videos sowie auf Außenwerbeflächen in Schweden und darüber hinaus zu sehen sein. Informationen zu Uncommon Uncommon ist ein preisgekröntes, multidisziplinäres Kreativstudio, das Filme, Unterhaltung, Kunst, Erlebnisse und Design schafft, von denen sich die Menschen in der realen Welt tatsächlich wünschen, dass es sie gäbe. Das Unternehmen wurde von Fast Company als eines der 50 innovativsten Unternehmen aller Branchen weltweit ausgezeichnet und verfügt mittlerweile über Niederlassungen auf drei Kontinenten - in London, New York und Stockholm. Umfragequelle:

Quant-Umfrage von Attest: Einstellungen zum Teilen von Fast Food | n=400, 18- bis 35-Jährige View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/7-von-10-menschen-teilen-ihr-essen-nicht-gern-eine-neue-kfc-kampagne-schlagt-drastische-maWnahmen-vor-um-dies-zu-verhindern-302802270.html



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