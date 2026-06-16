Kristian Sallinen wurde zum Chefdirigenten und künstlerischen Leiter des Tampere Philharmonic Orchestra ernannt. Er wird seine dreijährige Amtszeit im August 2027 antreten und damit die Nachfolge des britischen Dirigenten Matthew Halls antreten. Sallinen wird neben anderen Projekten mindestens 7-8 Konzerte pro Saison dirigieren und wird der dreizehnte Chefdirigent in der 96-jährigen Geschichte des finnischen Orchesters sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260615097354/de/

Conductor Kristian Sallinen will begin his tenure as the new Chief Conductor of the Tampere Philharmonic Orchestra in August 2027. Photo: Antti Rintala.

Sallinen war zuletzt im September 2025 in Tampere zu Gast, wo er die Suite "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss und das "Konzert für Orchester" von Magnus Lindberg dirigierte. Im kommenden September kehrt er zurück, um ein Programm mit finnischer Musik von Jean Sibelius, Kaija Saariaho und Väinö Raitio zu leiten.

"Ich fühle mich zutiefst geehrt und bin dankbar für das Vertrauen, das mir das Tampere Philharmonic Orchestra entgegenbringt. Es ist ein Privileg, mit solch herausragenden Musikern zusammenzuarbeiten, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Orchester und seinem Publikum die Zukunft zu gestalten", sagt Kristian Sallinen.

Sallinen, der als "Super-Talent" beschrieben wird, wurde rasch international bekannt. Er gibt fortlaufend bedeutende Debüts und kehrt immer wieder an bekannte Podien zurück. In diesem Frühjahr dirigierte er das Saisonfinale des Königlichen Stockholmer Philharmonischen Orchesters und gab sein Operndebüt an der Finnischen Nationaloper. Zu seinen jüngsten und bevorstehenden Engagements zählen unter anderem Auftritte mit dem BBC Symphony Orchestra, dem Rotterdamer Philharmonischen Orchester, dem Göteborger Symphonieorchester, dem Brüsseler Philharmonischen Orchester und dem MDR Sinfonieorchester (Leipzig) sowie sein US-Debüt mit dem Atlanta Symphony Orchestra.

"Wir und unser Orchester freuen uns sehr, Kristian willkommen zu heißen. Seine ausgeprägte musikalische Vision und sein Fachwissen haben bei unseren Musikern, unserem Publikum und den Kritikern bereits bei seinen früheren Besuchen in Tampere einen bleibenden Eindruck hinterlassen", sagt Eija Oravuo, Intendantin des Tampere Philharmonic Orchestra.

Sallinen studierte Dirigieren an der Sibelius-Akademie bei Sakari Oramo und schloss sein Studium im Frühjahr 2025 ab. Als ehemaliger Schüler von Jorma Panula zählten Paavo Järvi, Esa-Pekka Salonen, Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste und Susanna Mälkki zu seinen Mentoren. Er begann seine musikalische Ausbildung im Alter von fünf Jahren als Geiger, wechselte später zur Bratsche und trat bei Festivals in ganz Europa sowie als Solist mit Orchestern auf.

Das Tampere Philharmonic Orchestra wurde 1930 gegründet und ist das Orchester der Stadt Tampere. Mit 96 Musikern führt es in der Tampere Hall, Finnlands größtem Konzertsaal, neben dem symphonischen Repertoire auch Kammermusik, Opern, Ballett sowie Konzerte für Kinder, Familien und ein breites Publikum auf.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260615097354/de/

Contacts:

Eija Oravuo

General Manager, Tampere Philharmonic Orchestra

Tel. +358 50 388 7133

eija.oravuo@tampere.fi