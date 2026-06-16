Der Dow hat am Dienstag erneut ein neues Rekordhoch erreicht. Während Anleger verstärkt bei Tech- und insbesondere Chip-Werten Kasse machten, waren Zykliker gefragt. Rückenwind kam dabei von den Ölpreisen. Für Furore sorgte unterdessen erneut SpaceX. Nach neuen Rekorden ging der Aktie dann doch erstmals die Luft aus.Der US-Leitindex hat am Dienstag 0,6 Prozent auf 51.999,67 Punkte zugelegt, Im Handelsverlauf markierte er bei 52.190,29 Punkten zudem ein neues Allzeithoch. Anders sah es am breiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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