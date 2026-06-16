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Der XRP Kurs legte in einer einzigen Sitzung 13 % zu und eroberte 1,28 Dollar zurück, nachdem das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran Risikoanlagen nach oben trieb. Über Nacht drehte die Stimmung ins Bullische, doch bei einer Marktkapitalisierung von 79 Milliarden Dollar liefert selbst ein Lauf bis 2 Dollar weniger als 70 % Rendite. Pepeto ist live, mit mehr als 9 Millionen Dollar finanziert, und Analysten sehen eine Ausgangslage, die in früheren Zyklen zu den stärksten Presale-Renditen geführt hat. Genau deshalb laden frühe Wallets nach, solange der Einstieg offen steht.

XRP Kurs dreht nach 13 % Rallye und Netzwerk-Upgrade

Der XRP-Token prallte von 1,03 Dollar ab und verzeichnete seine stärkste Erholung des Jahres 2026, laut CoinDesk. Das Volumen durchbrach die Widerstände bei 1,14, 1,18 und 1,20 Dollar, bevor es 1,28 Dollar erreichte. Asiatische Nachfrage von Upbit und ETF-Zuflüsse nahe 1,4 Milliarden Dollar trieben die Bewegung. Das XRPL lieferte am 15. Juni Version 3.2.0 und senkte den Speicherverbrauch um 40 %. Whale-Wallets, die 74,1 % des Angebots kontrollieren, fügten in sechs Monaten 1,53 Milliarden Token hinzu. Die größten Halter kauften den Rückgang, den der Privatanleger fürchtete.

Pepeto liefert eine funktionierende Plattform, auf der kleines Kapital großes Gewicht bekommt

Die eigentliche Frage hinter dem XRP Kurs ist, ob das verbleibende Aufwärtspotenzial den Zeithorizont bei 79 Milliarden Dollar rechtfertigt. Pepeto löst diese Frage, weil es eine funktionierende Plattform bietet, auf der bereits kleine Einsätze eine Wirkung entfalten können, die bei Large Caps rechnerisch nicht mehr möglich ist.

Die vollständige Exchange auf der Plattform läuft heute, und Presale-Halter testen sie seit Monaten. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab und wird so zu einem täglichen Werkzeug. Die Cross-Chain-Bridge transportiert Token zwischen Netzwerken kostenlos, sodass Kapital in Sekunden bessere Preise auf einer anderen Chain erreicht.

Bevor der Presale geöffnet wurde, hat SolidProof jeden Vertragsbestandteil einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und das Ergebnis öffentlich zugänglich gemacht. Mehr als 9 Millionen Dollar flossen während der stärksten Angstphase dieses Jahres ein. Geld, das in Panik zufließt statt abfließt, ist Überzeugung. Der Mitgründer baute den ursprünglichen Pepe Coin zu 11 Milliarden Dollar auf, mit 420 Billionen Token, aber ohne ein einziges Produkt. Pepeto hat bereits eine funktionierende Exchange, die Pepe nie hatte.

Diese reale Nutzung verwandelt einen Presale in etwas, auf das Trader täglich zurückgreifen. Wer den Presale-Einstieg zwölf Monate lang hält, profitiert von der Haltefrist und nimmt Gewinne steuerfrei mit. Das Listing rückt näher, und der Presale-Preis liegt bei nur 0,0000001864 Dollar, doch diese Zahl verschwindet dauerhaft, sobald der freie Handel beginnt.

XRP Kurs: Ziele und was der Chart zeigt

XRP notierte am 16. Juni 2026 bei 1,24 Dollar, unter allen drei großen gleitenden Durchschnitten und nach einem Jahresminus von 37 %. Ein Halten über 1,30 Dollar öffnet den Weg zu 1,37 Dollar laut CoinGabbar, wobei Bullen 1,65 und 2,00 Dollar auf der Fibonacci-Extension anpeilen. Ein Scheitern an 1,30 Dollar riskiert einen Retest bei 1,03 Dollar, dem Ausgangspunkt der jüngsten Rallye.

Spot-XRP-ETFs zogen seit November 2025 insgesamt 1,4 Milliarden Dollar an, und der CLARITY Act erreichte den Senat für eine Abstimmung. Beides stützt den längerfristigen XRP Kurs, doch selbst ein Lauf bis 2 Dollar bringt von hier aus rund 60 % Rendite, während der Presale von Pepeto Spielraum bietet, der bei Large Caps rechnerisch nicht mehr existiert.

Fazit: Was der XRP Kurs für Wallets bedeutet, die früh handeln

Die Kraft frühzeitiger Positionierung zeigt sich, wenn eine Wallet aus 13.800 Dollar in Bitcoin über 13 Jahre 147 Millionen Dollar machte. Der XRP Kurs trägt diese Rechnung heute nicht, aber Pepeto bietet sie, mit echten Tools, echtem Kapital und dem Weg ins Listing. Die XRP-Rallye beweist, dass der Markt aufwacht, und die Wallets, die jetzt einsteigen, nutzen diese Energie zu einem Preis, bei dem Renditen noch multiplizierbar sind. In früheren Zyklen entstanden Vermögen bei den Wallets, die zuerst handelten. Die offizielle Pepeto-Website hält den Einstieg, den das Listing dauerhaft schließen wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP-Kurs-Prognose für den Rest von 2026?

Die XRP-Kurs-Prognose sieht 1,65 und 2,00 Dollar als Ziele, wenn XRP die 1,30-Dollar-Marke überwindet. Die Marktkapitalisierung von 79 Milliarden Dollar begrenzt jedoch das Aufwärtspotenzial im Vergleich zu früheren Zyklusrenditen.

Warum bietet der Ripple-Ausblick mehr Risiko als ein Presale-Einstieg?

XRP steht bei 79 Milliarden Dollar und verlor 2026 bereits 37 %. Pepeto hat mehr als 9 Millionen Dollar eingesammelt, mit von SolidProof geprüften Verträgen und einem Einstiegspreis, der nur während des Presale existiert. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details.