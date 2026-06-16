Eastnets, ein globaler Anbieter von Compliance- und Zahlungslösungen, gab heute die Einführung der FinCrime Intelligence Platform (FCIP) bekannt, einer neuen Untersuchungs- und Orchestrierungsplattform, die es Finanzinstituten ermöglicht, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu bündeln, die Produktivität der Ermittler zu steigern und eine einheitliche Risikoübersicht in den Bereichen Geldwäschebekämpfung (Anti-Money-Laundering, kurz "AML"), Sanktionen, Know-Your-Customer (KYC) und Betrugserkennung zu gewinnen.

Angesichts der zunehmenden Komplexität der Finanzkriminalität haben viele Institutionen mit fragmentierten Ermittlungswerkzeugen und uneinheitlichen Arbeitsabläufen zu kämpfen. Die FCIP begegnet dieser Herausforderung durch einen einzigen, zentral gesteuerten Arbeitsbereich für das Fallmanagement über verschiedene Compliance-Bereiche hinweg ohne bestehende Erkennungssysteme zu ersetzen.

Die FinCrime Intelligence Platform von Eastnets bietet ein zentralisiertes Fallmanagement für AML, Sanktionsprüfungen und KYC, sowie strukturierte, mehrstufige Untersuchungsabläufe mit unterstützender, erklärbarer KI, die menschliche Entscheidungsprozesse ergänzt, aber nicht ersetzt. Gleichzeitig werden lückenlose Audit-Trails sowie die Kontrolle durch das Management gewährleistet. Durch die Zusammenführung von AML, Betrugsbekämpfung, KYC und Screening in einer einzigen Ermittlungsebene schafft die Plattform eine einheitliche Risikoübersicht. Dies ermöglicht schnellere Entscheidungen, eine einheitliche Risikobewertung, geringere Kosten und weniger Umsatzeinbußen.

"Ermittlungen im Bereich der Finanzkriminalität sind komplexer und zeitraubender geworden, aber die Art und Weise, wie Fälle bearbeitet werden, hat sich nicht im gleichen Tempo weiterentwickelt. Fälle sind nach wie vor über mehrere Systeme, Teams und Zahlungswege verstreut, was zu manuellen Übergaben und doppeltem Aufwand führt", sagte Baiba Miezere, Group Product Development Director bei Eastnets.

"Die FinCrime Intelligence Platform bietet Institutionen die Kontrolle, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die sie brauchen während sie Ermittlern die volle Kontrolle überlässt und zur Reduzierung von Betriebskosten beiträgt."

Eastnets ist es dank seiner langjährigen Erfahrung bei der Unterstützung regulierter Institute weltweit gelungen, mit der FCIP ein zukunftssicheres Fundament für die Konvergenz im Bereich der Finanzkriminalität zu schaffen, das den regulatorischen Erwartungen entspricht.

Die FinCrime Intelligence Platform steht bestehenden und neuen Kunden von Eastnets ab sofort zur Verfügung.

Über Eastnets

Eastnets bietet Compliance- und Zahlungslösungen für mehr als 800 Finanzinstitute weltweit, darunter 15 der 50 führenden globalen Banken und 22 Zentralbanken. Mit über 40 Jahren Erfahrung ermöglicht Eastnets eine sichere und effiziente Teilnahme am globalen Finanzwesen durch Lösungen für Sanktionsprüfungen, Transaktionsüberwachung, Compliance-Analysen und die Modernisierung des Zahlungsverkehrs.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eastnets.com.

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