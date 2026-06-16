Die Snapchat-Firma Snap hat im Rahmen der Augmented World Expo 2026 mit Specs ihre erste AR-Brille vorgestellt. Als Zielgruppe hat Snap statt Entwickler:innen vor allem Verbraucher:innen ins Auge gefasst. Die Brille soll noch 2026 in den Handel kommen. Im Juni 2025 hatte Snap mit Specs eine KI-gestützte AR-Brille angekündigt, die sich - anders als der Vorgänger Spectacles 5 -Â nicht an Entwickler:innen, sondern ausdrücklich an Verbraucher:innen richten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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