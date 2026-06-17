Die Dubai Chambers organisierte in Zusammenarbeit mit der Londoner Industrie- und Handelskammer (LCCI) einen offenen Dialog in London, um einer Gruppe führender britischer Investoren die Wettbewerbsvorteile Dubais als globaler Wirtschaftsstandort vorzustellen.

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H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah addresses the audience during the event (Photo: AETOSWire)

An der Veranstaltung nahmen Seine Exzellenz Mohammad Ali Rashed Lootah, Präsident und CEO der Dubai Chambers, sowie führende britische Wirtschaftsvertreter teil. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die wichtigsten Investitionsmöglichkeiten, die Dubai für verschiedene Branchen bietet, sowie die Vorteile der Stadt als Drehscheibe für die Expansion britischer Unternehmen in der Region und weltweit.

Im Rahmen der Veranstaltung kam auch die umfassende Unterstützung zur Sprache, die die Dubai Chambers britischen Investoren bietet. Dies bezieht sich zum Beispiel auf die Gründungsphase, aber auch auf das spätere Wachstum. Dabei wurde erörtert, wie britische Investoren von dem kürzlich unterzeichneten Freihandelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Golf-Kooperationsrat profitieren können, insbesondere durch die Nutzung von Dubais Stellung als globaler Knotenpunkt für den internationalen Handel.

In seiner Rede während der Veranstaltung erklärte Seine Exzellenz Mohammad Ali Rashed Lootah: "Dubai hat sich zu einem bevorzugten Investitionsstandort für britische Unternehmen entwickelt, die ihre Präsenz im Nahen Osten und auf den globalen Märkten ausbauen möchten unterstützt durch das fortschrittliche Wirtschaftsmodell und das unternehmensfreundliche Umfeld der Stadt. Wir sorgen dafür, dass britische Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen von den Wettbewerbsvorteilen in Dubai profitieren. Das kommt auch den Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen zwischen Dubai und dem Vereinigten Königreich zugute.".

Zum Zeitpunkt der Veranstaltung waren 562 britische Unternehmen der Dubai Chamber im ersten Quartal 2026 beigetreten, wodurch sich die Gesamtzahl der aktiven britischen Unternehmen, die als Mitglieder der Kammer registriert sind, bis Ende März 2026 auf 10.334 belief. Dies entspricht einem Wachstum von mehr als 330 im Vergleich zum Jahresende 2020, als 2.402 britische Unternehmen der Kammer angehörten.

Das Handelsvolumen ohne Berücksichtigung von Öl zwischen Dubai und dem Vereinigten Königreich erreichte 2025 AED 42,6 Milliarden. 2021 waren es noch 23,1 Milliarden gewesen. Das Vereinigte Königreich nahm 2025 unter den bedeutendsten internationalen Handelspartnern von Dubai Rang 17 ein.

Über Dubai Chambers

Die Dubai Chambers ist eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung, die die Vision Dubai als Global Business Hub fördert. Sie unterstützt Unternehmen, bietet innovative Dienste an und eröffnet den Zugang zu einflussreichen Netzwerken.

*Quelle: AETOSWire

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