Aufbauend auf dem Lenovo Tab Plus vereint die neueste Generation ein von JBL entwickeltes Audiosystem mit neun Lautsprechern, ein atemberaubendes 2,5K-Display, verbesserte Flexibilität und KI-gestützte Funktionen für Unterhaltung der nächsten Generation.

Heute stellte Lenovo das Tab Plus Gen 2 vor, die nächste Generation seines Tablets, das speziell für die zunehmend fließenden Übergänge zwischen Medienkonsum, Multitasking und gemeinsamen Erlebnissen entwickelt wurde. Dank Verbesserungen in den Bereichen Audio, Grafik, Vielseitigkeit und intelligente Funktionen erweitert es den Einsatzbereich des Tablets auf ein breiteres Spektrum an Aktivitäten und Umgebungen.

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"Unterhaltung ist heutzutage nicht mehr an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Routine gebunden", sagte Tony Chen, Vice President of Tablets bei der Intelligent Devices Group von Lenovo. "Die Menschen wechseln nahtlos zwischen Arbeit, Reisen und Freizeit hin und her und erwarten, dass ihre Geräte sich ebenso selbstverständlich an diesen Rhythmus anpassen. Mit dem Lenovo Tab Plus Gen 2 haben wir ein Gerät entwickelt, das mit diesem Rhythmus Schritt hält und den Nutzern die Freiheit gibt, Inhalte ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu genießen."

Klang, der den Raum erfüllt

Ob beim Ansehen von Filmen, beim Streamen von Serien oder beim Musikhören Nutzer profitieren beim Tab Plus Gen 2 von einem vielschichtigen Klangerlebnis, das Szenen zum Leben erweckt, von klareren Dialogen in actionreichen Szenen bis hin zu tieferen Bässen, die den Raum erfüllen. Das Herzstück dieses Erlebnisses bildet ein verbessertes Kino-Audiosystem mit einem aus neun JBL-Pro-Lautsprechern bestehenden System, das mit Dolby Atmos abgestimmt wurde und einen satteren, noch intensiveren Klang liefert.

Dank eines integrierten Bluetooth-Lautsprechermodus kann das Tablet zudem als eigenständiger Lautsprecher genutzt werden, sodass Nutzer Musik oder Podcasts ganz einfach direkt von ihrem Smartphone aus abspielen und steuern können. Für ein noch individuelleres Hörerlebnis verfügt das Tablet zudem über die Dolby Audio-Technologie mit den Modi "Dynamic", "Movie" und "Music", mit denen sich der Klang an verschiedene Arten von Inhalten anpassen lässt.

Visuelle Elemente, die Nutzer in ihren Bann ziehen

Das verbesserte Display ergänzt die Audiofunktionen des Tab Plus Gen 2 und sorgt für ein noch intensiveres Seherlebnis. Das größere 12,1-Zoll-2,5K-LCD-Display mit Unterstützung für Dolby Vision und HDR10 liefert lebendige Farben und eine noch schärfere Bildqualität. Ob im Innenbereich oder im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung dank einer Helligkeit von bis zu 800 Nits im High-Brightness-Modus bleiben die Bilder stets klar und deutlich.

Flexibles Design für jedes Seherlebnis

Das Tab Plus Gen 2 lässt sich nahtlos in den Alltag integrieren und verfügt über einen neuen, um 360 Grad drehbaren Ständer, der verschiedene Positionen sowohl im Hoch- als auch im Querformat ermöglicht. Ob Sie nun im Bett Videos streamen, in der Küche Rezepte nachkochen, Musik abspielen, während Sie Freunde zu Gast haben, oder auf einem Campingausflug Filme anschauen das Tablet fügt sich nahtlos in eine Vielzahl von Aktivitäten ein. Dank der Modi "Lean", "Theater", "Stand" und "Hanging" passt sich das Gerät ganz natürlich an unterschiedliche Umgebungen und Situationen an. Über die aktive Nutzung hinaus ermöglicht ein integrierter Standby-Modus, dass das Tab Plus Gen 2 als digitaler Bilderrahmen fungiert und so Gemeinschaftsräumen eine persönlichere Note verleiht.

Eine speziell für das Tab Plus Gen 2 entwickelte Tragetasche mit Schultergurt erleichtert es, das Tablet von Raum zu Raum, auf Reisen und bei alltäglichen Unternehmungen mitzunehmen. Insgesamt fügt sich das Tab Plus Gen 2 ganz natürlich in den Alltag der Nutzer ein und nicht umgekehrt.

Intelligente Funktionen, um den Moment zu genießen

Für ein noch müheloseres Seherlebnis in verschiedenen Sprachen ermöglicht "Lenovo AI Live Transcript" mit Echtzeitübersetzung1 ein sofortiges Verständnis des Gesehenen. Das Tab Plus Gen 2 verfügt zudem über intelligente Funktionen wie "Lenovo Smarter Reader" für einfacheres Lesen und eine bessere Navigation durch Inhalte sowie "AI Notes" mit "Lenovo Notepad" für eine optimierte Notizerstellung und -organisation.

Das Tab Plus Gen 2 verfügt über einen 10.200-mAh-Akku, der bis zu 15 Stunden YouTube-Videostreaming2 ermöglicht, sowie über eine 45-W-Schnellladefunktion.3 Es ist kompatibel mit dem Lenovo Tab Pen Plus, der Lenovo Wireless Keyboard und dem Lenovo 68-W-USB-C-Ladegerät (jeweils separat erhältlich).

Durch die Kombination aus leistungsstarkem Sound, lebendiger Bildqualität und einem flexiblen Design bietet das Tab Plus Gen 2 in jeder Umgebung ein fesselndes Unterhaltungserlebnis.

Preise und Verfügbarkeit4

Das Lenovo Tab Plus Gen 2 wird in Kürze in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein; der voraussichtliche Einstiegspreis liegt bei 399,99 US-Dollar.

Produktspezifikationen

Lenovo Tab Plus Gen 2 Prozessor MediaTek Dimensity 7400 Octa-Core-Prozessor Betriebssystem Einführung mit Android 16

Rechnen Sie mit zwei Betriebssystem-Upgrades bis Android 18 und vier Jahren Sicherheitsupdates bis 2030. Speicher5 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB

Erweiterbare MicroSD-Karte mit bis zu 2 TB Bildschirm 12,1-Zoll-LCD-Display mit 2,5K-Auflösung (2560 1600)

120-Hz-Bildwiederholfrequenz 249 ppi 800 nits Modus mit hoher Helligkeit Dolby Vision HDR10 Abmessungen (mm) 278,8 181,1 6,8; mit Lautsprecherausbuchtung: 22,7 Gewicht ~ 775 Gramm Kamera Vorderseite: 8MP FF

Rückseite: 13 MP AF Audio JBL Pro-Lautsprechersystem mit 9 Lautsprechern

Kino-Audiosystem mit speziellen Tieftönern Konnektivität 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi-zertifiziert

Bluetooth 5.4 Sensoren Accelerometer Sensor Gyroscope Ports USB-CTM 2.0 (Ladefunktion Audio)

MicroSD-Kartensteckplatz Batterie 10.200 mAh (typischer Wert)

45-W-Schnellladung Bis zu 15 Stunden YouTube-Videostreaming Farbe Celestial White Kompatibles Zubehör Lenovo Tab Pen Plus

Lenovo Sleeve Suite Integrierter Ständer Integrierter, um 360° drehbarer Ständer mit Weitwinkel-Neigungsverstellung

Unterstützt den Hoch- und Querformatmodus

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 196 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI", die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für erstklassige Innovation und ein umfassendes KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an 21 Forschungs- und Entwicklungsstandorten in 11 Märkten und einer globalen Lieferkette mit mehr als 30 Produktionsstätten in 10 Märkten ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt, unter anderem durch Platz 8 im Gartner Supply Chain Top 25. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem newsroom.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

1 Unterstützt mehr als 40 Sprachen. Die kostenlose Nutzung ist auf 2 Stunden pro Tag begrenzt. Die weitere Nutzung über das kostenlose Kontingent hinaus ist von der Verfügbarkeit abhängig und erfolgt über In-App-Käufe.

2 Alle Angaben zur Akkulaufzeit sind Richtwerte und basieren auf internen Tests unter optimalen Labor- und Netzbedingungen. Die tatsächliche Akkuleistung kann variieren und hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie z. B. Produktkonfiguration und -nutzung, Software, Betriebsbedingungen, Wireless-Funktionalität, Energieverwaltungseinstellungen, Bildschirmhelligkeit und anderen Faktoren. Die maximale Kapazität des Akkus nimmt natürlich mit der Zeit und der Nutzung ab.

3 Die maximale Ladeleistung des Geräts beträgt 45 W; hierfür ist ein kompatibles USB-Power-Delivery-Ladegerät erforderlich, das eine Ausgangsleistung von mindestens 45 W unterstützt (separat erhältlich). Die Verwendung eines Ladegeräts mit höherer Ausgangsleistung führt nicht zu einer Erhöhung der maximalen Ladekapazität.

4 Die Preise enthalten möglicherweise keine Mehrwertsteuer und schließen Versandkosten sowie optionale Extras nicht ein; sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden; es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen. Wiederverkäuferpreise können variieren. Das Erscheinungsdatum und die Farboptionen können je nach Region variieren und die Produkte sind möglicherweise nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Alle Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote, Funktionen und Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

5 Der verfügbare Benutzerspeicher und der verfügbare Systemspeicher sind geringer als die angegebene Kapazität, da das Betriebssystem, Software, Grafikkarten und andere Funktionen einen Teil dieser Kapazität beanspruchen; die verfügbare Kapazität kann sich durch Software-Updates ändern.

LENOVO ist eine Marke von Lenovo. Google und Android sind Marken von Google LLC. MediaTek ist eine Marke von MediaTek Incorporated. JBL ist eine Marke von Harman International Industries, Inc. DOLBY, DOLBY ATMOS, DOLBY AUDIO und DOLBY VISION sind eingetragene Marken der Dolby Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Nutzung dieser Marken durch Lenovo erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance. USB Type-C und USB-C sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. microSD ist eine Marke von SD-3C, LLC. Das High-Res Audio-Logo ist eine eingetragene Marke der Japan Audio Society. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2026, Lenovo Group Limited.

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