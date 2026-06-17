Unter den bekanntesten KI-Unternehmen sticht Plaud als eines der wenigen hardwarebasierten KI-Unternehmen in einer Branche hervor, die von reinen Softwareanbietern dominiert wird.

Plaud, das Unternehmen, das eine KI-Schnittstelle für den praktischen Einsatz im Arbeitsalltag von Fachkräften entwickelt, gab heute bekannt, dass es seinen ARR innerhalb von zwei Jahren von 1 Mio. USD auf 100 Mio. USD gesteigert hat und damit zu den weltweit schnellsten KI-Unternehmen gehört, die diesen Meilenstein erreicht haben. Plaud ist das einzige hardwaregestützte KI-Unternehmen in einer Branche, die ansonsten von reinen Softwareanbietern dominiert wird, und bedient mittlerweile mehr als 2 Millionen Fachkräfte in über 170 Ländern.

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Die Geschichten über das schnellste Wachstum im KI-Bereich stammten bisher fast ausschließlich von rein softwarebasierten Unternehmen: KI-Programmierwerkzeuge, Workflow-Agenten für Unternehmen und andere SaaS-Produkte, die hinter Bildschirmen und Tastaturen skalieren. Das Wachstum von Plaud steht für ein anderes Modell wiederkehrende KI-Software, die über eine physische Schnittstelle in der realen Welt skaliert wird, wobei Geräte (Plaud Note, Plaud Note Pro, Plaud NotePin S) als Einstiegspunkt in menschliche Gespräche dienen und den vorgelagerten, verlustfreien Kontext als "Quelle der Wahrheit" erfassen.

Der Großteil der heutigen KI arbeitet nachträglich anhand von Zusammenfassungen, Dokumenten und aus dem Gedächtnis eingegebenen Eingabeaufforderungen. Die Intelligenz, die Entscheidungen tatsächlich vorantreibt, stammt aus realen Gesprächen bevor irgendeine Eingabeaufforderung geschrieben wird, bevor eine Tastatur berührt wird. Wenn das Gespräch verstummt, schwindet diese Intelligenz. Nicht nur Informationen sondern auch Absichten, Nuancen und die Gründe hinter Entscheidungen. Plaud ist die Schnittstelle jenseits von Bildschirm und Smartphone, die entwickelt wurde, um all dies in seiner ursprünglichsten Form zu erfassen.

"Die meisten KI-Unternehmen sind durch Software hinter einem Bildschirm gewachsen. Wir haben einen anderen Weg eingeschlagen", sagte Nathan Xu, Mitbegründer und CEO von Plaud. "Die Gespräche, die tatsächlich etwas voranbringen, finden nicht über eine Tastatur statt. Wir haben die Schnittstelle für die Welt nach dem Bildschirm entwickelt. Und der Markt hat dies bestätigt."

Da sich KI von bildschirmbasierten Tools hin zu Schnittstellen und Agenten entwickelt, die vertrauenswürdigen Kontext benötigen, um zuverlässig zu agieren, werden reale Gespräche zu einer entscheidenden Datenebene. Plaud expandiert zudem über das individuelle Notieren hinaus in Team- und Entwickler-Workflows. Plaud Team bringt "Conversation Intelligence" in die Zusammenarbeit ein, während MCP und Workflow-Integrationen es Plaud ermöglichen, sich mit dem breiteren Agenten-Ökosystem zu verbinden und so Meetings, Anrufe und persönliche Gespräche in Nachverfolgungen, geteiltes Wissen und Maßnahmen über die Tools hinweg umzuwandeln, die Fachleute bereits nutzen.

*Haftungsausschluss:

Die Kurven sind exponentielle Interpolationen zwischen den öffentlich gemeldeten Meilensteinen von 1 Mio. USD ARR und 100 Mio. USD ARR der einzelnen Unternehmen die tatsächlichen Wachstumsverläufe zwischen diesen beiden Punkten variierten und sind nicht dargestellt. Die Meilensteine stammen aus SEC-Unterlagen, offiziellen Unternehmensmitteilungen und Berichten Dritter; Quellenangaben für jedes Unternehmen sind am Ende aufgeführt. Dieser Vergleich soll einen orientierenden Kontext zu den Meilensteinen des ARR-Wachstums bei Software bieten und stellt keine vollständige Marktrangliste dar. Unternehmen können ARR unterschiedlich definieren und kommerzielle Meilensteine unterschiedlich ausweisen, und Plaud hat die Zahlen von Dritten nicht unabhängig geprüft. Alle Namen und Logos von Drittunternehmen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden hier nur zu Identifikationszwecken verwendet; ihre Aufnahme impliziert keine Billigung, Zugehörigkeit oder Förderung durch Plaud. Plaud begrüßt Korrekturen von jedem vorgestellten Unternehmen unter media@plaud.ai

Über Plaud

Plaud entwickelt die praxisnahe KI-Schnittstelle für Fachleute, um Intelligenz zu steigern, Produktivität und Leistung zu verbessern seit 2023 von über 2.000.000 Nutzern weltweit geschätzt. Mit der Mission, die menschliche Intelligenz zu steigern, erfasst, strukturiert und bündelt Plaud die in Gesprächen generierte Intelligenz damit Menschen besser denken, schneller entscheiden und klar handeln können.

Plaud Inc. ist ein in Delaware eingetragenes Unternehmen mit Sitz in San Francisco. Durch die Einhaltung der Normen ISO 27001, ISO 27701, DSGVO, SOC 2, HIPAA und EN 18031 verpflichtet sich Plaud zu höchsten Standards bei Datensicherheit und Datenschutz.

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