Rehlko ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energiesicherheit, das innovative Lösungen für industrielle Energiesysteme, Antriebstechnologien und Energieanwendungen für Privathaushalte bereitstellt. Heute hat es bekannt gegeben, dass sein UK-Geschäft, zuvor bekannt unter dem Namen WB Power Services, nun komplett in die Rehlko-Plattform integriert wurde. Das stärkt das Geschäft im UK und in Europa, im Nahen Osten und Afrika (EMEA). Das Unternehmen ist nun noch besser in der Lage, End-to-End-Lösungen für den Lebenszyklus von missionskritischen Anwendungen bereitzustellen.

Durch diesen Schritt werden die seit langem etablierten Funktionen der ehemaligen WB Power Services in Großbritannien darunter Engineering, Installation, Inbetriebnahme und langfristiger Service in die umfassende Plattform von Rehlko integriert. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die qualitativ hochwertigen Leistungen in den vorrangigen Märkten verstärkt anzubieten, da die Nachfrage in Rechenzentren und anderen geschäftskritischen Umgebungen zunimmt.

Kunden suchen zunehmend nach Partnern, die über den gesamten Projektlebenszyklus und über lange Betriebszeiträume hinweg zuverlässige, reproduzierbare Lösungen liefern können. Indem Rehlko seinen britischen Geschäftszweig auf sein globales Betriebsmodell ausrichtet, kann es diesen Anforderungen in der gesamten EMEA-Region besser gerecht werden mit standardisierten Funktionen, die von der Systemkonzeption über die Installation und Abnahme bis hin zum laufenden Service reichen.

"Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt für unser Unternehmen", sagte Lenaik Andrieux, General Manager EMEA, Indien und LATAM bei Rehlko. "Die Integration von WB Power Services in die Rehlko-Plattform vereint bewährte britische Ingenieure, äußerst erfahrene Teams und langjährige Kundenbeziehungen in einem einzigen Betriebsmodell. Auch wenn sich der Name ändert, bleibt das Wesentliche gleich: fundiertes technisches Fachwissen, zuverlässige Umsetzung und eine auf langfristige Partnerschaften ausgerichtete Denkweise. So können wir unseren Kunden in der gesamten Region konsistente, hochwertige Lösungen und Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg bieten."

"Durch die Integration unseres UK-Geschäfts in die Rehlko-Plattform wird unser Geschäftsmodell gestärt. Wir sind nun besser in der Lage, Kunden in Märkten zu bedienen, wo Zuverlässigkeit, Umfang und Beständigkeit von entscheidender Bedeutung sind", sagte Francis Perrin, Chief Brand and Sustainability Officer, Rehlko. "Das Erreichen dieses Meilensteins festigt die Position von Rehlko als skalierbare Plattform mit umfassenden Funktionen für den Lebenszyklus von der Planung über die Installation und Prüfung bis hin zum langfristigen Service. So können wir die steigende Nachfrage von kritischen Umgebungen, wie Rechenzentren, in ganz Großbritannien und der EMEA-Region besser bedienen."

Die ehemalige WB Power Services kann im britischen Markt auf eine lange Geschichte zurückblicken. Sie unterstützte Kunden bei komplexen Installations- und Serviceanforderungen. Diese Kompetenzen sind nun Teil einer umfassenden Rehlko-Plattform, die darauf ausgelegt ist, operative Kontinuität, Skalierbarkeit und dauerhafte Kundenbeziehungen über den gesamten Lebenszyklus von Stromversorgungssystemen hinweg zu gewährleisten.

Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Nachfrage nach Lösungen für eine ausfallsichere Stromversorgung insbesondere in Rechenzentren und anderen kritischen Infrastrukturanwendungen, in denen Verfügbarkeit, Sicherheit und langfristige Leistungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Da die britischen Geschäftsbereiche von Rehlko nun als Teil einer einheitlichen Plattform agieren, ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um seine Kunden auch bei wachsenden Anforderungen hinsichtlich Umfang, Komplexität und geografischer Reichweite zu unterstützen.

Nach seiner Akquisition im August 2025 wird das UK-Geschäft nun unter dem Namen Rehlko betrieben, da es nun über die gleichnamige Plattform betrieben wird. Die Kunden werden jedoch durch dieselben Teams wie vorher betreut.

Über Rehlko

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sicherheit in der Energieversorgung liefert Rehlko innovative Lösungen, die das Leben in den Bereichen Haushaltsenergie, industrielle Energiesysteme und Antriebstechnologien durch Steuerung, Ausfallsicherheit und Innovation sichern und verbessern. Rehlko baut auf die Stärke seines Geschäftsportfolios Power Systems, Clarke Energy, Home Energy und Engines sowie seine mehr als hundertjährige Führungsrolle in der Branche. Das Unternehmen liefert Strom, wo und wann das Stromnetz dies nicht kann. Rehlko bietet mehr als reine Funktionalität und individuelle Wiederherstellung. Die Mission sind ein besseres Leben, funktionierende Gemeinschaften und eine nachhaltige Zukunft mit sicherer Energieversorgung. Erfahren Sie mehr unter rehlko.com.

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