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XRP-ETFs haben Bitcoin- und Ethereum-Fonds fünf Wochen in Folge bei den Netto-Zuflüssen übertroffen, und Goldman Sachs gilt inzwischen als größter offengelegter institutioneller Halter. Mehrere Assets ziehen Aufmerksamkeit auf sich: XRP testet 1,24 Dollar nach einem 8-Prozent-Ausbruch, Bitcoin notiert oberhalb von 66.400 Dollar, und ein Memecoin-Presale hat mehr als 9 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt, während das Exchange-Listing näher rückt. Die XRP Prognose für 2026 muss beantworten, ob ETF-Zuflüsse oder eine frühe Presale-Positionierung die größere Rendite erzeugt.

XRP Prognose zieht Kraft aus fünf Wochen ETF-Dominanz

XRP-ETFs übertrafen Bitcoin- und Ethereum-Fonds bei den Kapitalzuflüssen zum fünften Mal in Folge, wie U.Today berichtet. Das XRPL-Netzwerk lieferte sein Upgrade auf Version 3.2.0 am 15. Juni, das den Serverressourcenverbrauch um bis zu 40 Prozent senkt und die Kernsoftware von rippled in xrpld umbenennt, wie CoinMarketCap bestätigt. Gate listete Ripples RLUSD-Stablecoin mit vier Handelspaaren am selben Tag. XRP sprang auf der kombinierten Dynamik um 8 Prozent über 1,20 Dollar, liegt aber weiterhin mehr als 60 Prozent unter dem Hoch, das der Token während der Rallye 2025 erreichte.

Pepeto: Der Trading-Hub, der Kapital einsammelt, während XRP auf Institutionen wartet

Wenn XRP auf ETF-Zuflüsse und Stablecoin-Listings für Traktion angewiesen ist, hat der Presale, der gerade Kapital einsammelt, bereits einen anderen Katalysator aufgestellt. Pepeto hat mehr als 9 Millionen Dollar von Tausenden Adressen eingesammelt, und zwar in einer Phase, in der der Fear-and-Greed-Index auf 18 gefallen war. Das Angebot von 420 Billionen Token spiegelt das Design, das den ursprünglichen Pepe-Coin über eine Marktkapitalisierung von 4 Milliarden Dollar hinaustrieb. Der Einstieg kostet 0,0000001864 Dollar, und das bevorstehende Exchange-Listing ist der Moment, der jede zuvor gesicherte Position neu bewertet.

Was Pepeto vom Rest des Memecoin-Marktes unterscheidet, ist der bereits live geschaltete Trading-Hub. PepetoSwap verarbeitet Token-Swaps ohne Gebühren auf Ethereum, Solana und BNB Chain und gibt Haltern eine Möglichkeit, Kapital zwischen Netzwerken zu bewegen, ohne Rendite an Gaskosten zu verlieren. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor Kapital eingesetzt wird, und schützt Käufer vor den betrügerischen Launches, die in jedem Zyklus Memecoin-Positionen auslöschen. Wer mindestens zwölf Monate hält, kann Gewinne dank der steuerlichen Haltefrist komplett abgabenfrei realisieren.

Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Entwicklerteam, und genau dieser Hintergrund ist der Grund, warum die XRP-Prognose-Community auf der Suche nach dem nächsten Ausbruch immer wieder bei diesem Presale landet. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code unabhängig geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt für Investoren geöffnet wurde, was dieses Projekt von der Mehrheit ungeprüfter Token im Markt trennt.

Ein live geschalteter Trading-Hub hinter diesen Zahlen gibt der Projektion eine Grundlage, die Tokens ohne Produkt niemals haben. Für Halter, die beobachten, wie XRP über Monate hinweg 2x von 1,24 Dollar anstrebt, liefert Pepeto die asymmetrische Rechnung, die Large Caps vor Jahren zurückgelassen haben.

XRP Prognose für 2026

XRP notiert bei 1,24 Dollar am 16. Juni, mehr als 60 Prozent unter seinem Hoch von 2025. Sieben Spot-ETFs halten zusammen Vermögenswerte im Wert von 1 Milliarde Dollar mit 923 Millionen gesperrten Token, wie XRP Insights berichtet. Changelly prognostiziert eine Spanne für 2026 zwischen 1,09 und 2,04 Dollar, womit der Bull Case bei etwa 66 Prozent über dem heutigen Kurs begrenzt ist.

Das XRPL-Upgrade v3.2.0 verbessert die Geschwindigkeit, aber echte Bewegung braucht frisches Kapital jenseits dessen, was ETF-Käufer bereits investiert haben. Ripple schloss im zweiten Quartal 2026 drei neue Bankenpartnerschaften ab, darunter einen südostasiatischen Korridor mit einem Jahresvolumen von 12 Milliarden Dollar. Selbst im besten Fall bleibt XRP bis Jahresende bei etwa 3 Dollar begrenzt, rund 2,4x vom heutigen Stand. Die XRP Prognose für das Jahr spricht für stetiges institutionelles Wachstum, während Presale-Einstiege auf Vielfache zielen, für die XRP einen komplett neuen Zyklus bräuchte.

Fazit

XRP gewann an Stärke durch fünf Wochen ETF-Dominanz und ein Netzwerk-Upgrade, das auf Unternehmenswachstum ausgelegt ist. Die XRP Prognose zeigt solide Fundamente, doch die Renditedecke großer Assets bleibt niedrig. Pepeto verbindet Meme-Erbe mit einem live geschalteten Trading-Hub und Presale-Einstiegen, die kein Large-Cap-Forecast auch nur annähernd erreichen kann.

Historisch gesehen haben Projekte mit funktionierender Infrastruktur und Exchange-Listing die stärksten Renditen im gesamten Zyklus erzielt. Die Suche, die hierhergeführt hat, begann mit einer Frage zu XRP, und die Antwort zeigte auf einen Einstieg, den die Wallets, die ihn zuerst fanden, bereits füllen. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieser Einstieg noch offen bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die XRP Prognose nach fünf Wochen ETF-Zuflüssen?

Die XRP Prognose auf Basis von Changelly-Daten setzt die Obergrenze für 2026 bei etwa 2,04 Dollar, rund 66 Prozent über dem aktuellen Kurs von 1,24 Dollar, während sieben Spot-ETFs zusammen 1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten halten.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als XRP für 2026?

Pepeto bietet Presale-Zugang zu einem live geschalteten Trading-Hub mit gebührenfreien Swaps und einem Risiko-Scanner, geleitet von einem ehemaligen Binance-Experten, mit Renditezielen, die XRP von seiner aktuellen Marktkapitalisierung aus nicht erreichen kann. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt alle Details zum Projekt.