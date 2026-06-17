Der Sektor für unbemannte Flugsysteme und Drohnen war und ist derzeit einer der absolut spannendsten und explosivsten Märkte auf dem gesamten Börsenparkett. Weltweit steigen die Budgets für Verteidigung in Rekordhöhe, und die Gier nach modernen autonomen Systemen ist fast grenzenlos. Doch dieser Boom ist kein Garant für automatische Gewinne, denn Freud und Leid liegen hier extrem nah beieinander. Hier muss man auch aussieben und während einige frühere Branchenlieblinge plötzlich von internen Fehltritten und Klagewellen nahezu erdrückt werden, positionieren sich andere Akteure in der ersten Reihe für lukrative Regierungsaufträge. Wieder andere bauen ganz leise und strategisch klug ein solides Fundament für die Zukunft auf. Wir werfen daher heute einen genauen Blick auf das aktuelle Drama um AeroVironment, den Hype um Red Cat Holdings und die spannende Entwicklung bei Volatus Aerospace. Welches dieser Papiere hat das Zeug zum Überflieger? Lesen Sie weiter und erleben Sie im nachfolgenden Artikel die aufregende und aufstrebende Welt der Drohnen-Aktien. Wo können Sie noch Performance für Ihr Depot generieren?
Enthaltene Werte: CA92865M1023,US0080731088,US75644T1007Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de