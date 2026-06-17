WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet erstmals mit Kevin Warsh an der Spitze an diesem Mittwoch über die weitere Geldpolitik. Angesichts einer erhöhten Inflation in den Vereinigten Staaten bei zugleich robustem Arbeitsmarkt rechnen Ökonomen damit, dass der Leitzins zum vierten Mal in diesem Jahr in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent bleibt. Die Entscheidung wird um 20 Uhr deutscher Zeit bekanntgegeben.

Die wichtigste Zentralbank der Welt hatte bereits bei ihren vergangenen Sitzungen Zinspausen eingelegt. Allerdings könnte eine anhaltend hohe Inflation wegen der Folgen des Iran-Kriegs eine Zinserhöhung in den kommenden Monaten ins Gespräch bringen, um die Teuerungsrate in den Griff zu bekommen.

Warsh hingegen wird eine Nähe zu US-Präsident Donald Trump nachgesagt, der sich vehement für eine lockerere Geldpolitik ausspricht. Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage stellen Volkswirte den Sinn dahinter stark infrage. Zuletzt lag die Inflation in den USA bei 4,2 Prozent und damit weit über dem von der Fed angestrebten Ziel von zwei Prozent.

Mit ihren Zinsentscheidungen versucht die US-Notenbank, einen Kompromiss zwischen stabilen Preisen und möglichst vielen Vollbeschäftigten zu finden. Ist der Leitzins zu hoch, bremst er die Wirtschaft etwa wegen zu hoher Kreditkosten aus. Ein niedrigerer Zins stimuliert zwar Wachstum und den Arbeitsmarkt, kann aber die Inflation anheizen./ngu/DP/stw