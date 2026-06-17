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SpaceX startete am 12. Juni den größten Börsengang der Geschichte mit einer Bewertung von 75 Milliarden Dollar, und Solana war die Blockchain, die SPCX für den tokenisierten Aktienhandel wählte. Die Solana Prognose spaltet sich weiterhin zwischen Erholungsbullen und Abwärtsbären, während SOL rund 76 % unter seinem Allzeithoch notiert. Doch ein Presale-Projekt hat bereits mehr als 9 Millionen Dollar eingesammelt, betreibt eine funktionierende Exchange und steht vor einem Listing, das nach historischen Mustern die stärksten Kursgewinne freisetzt.

Solana Prognose nach SpaceX-IPO und Japan-Listing: Was sich verändert hat

SpaceX wurde zu einem Kurs von 135 Dollar an der Nasdaq gelistet, und Solana sicherte sich 97 % des gesamten On-Chain-Aktienvolumens über SPCX, wie CoinDesk berichtete. Backpack Securities baute die tokenisierten Aktien mit vollständiger Verwahrung und Broker-Rückgabe auf. Japans Börse bitFlyer bestätigte den SOL-Handel ab dem 24. Juni. Die Adoption wächst, doch der Token hängt weiterhin davon ab, ob er den Widerstand bei 74 Dollar durchbrechen kann.

SOL notiert aktuell bei rund 73 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 43 Milliarden Dollar. Changelly prognostiziert eine Juni-Spanne von 68 bis 80 Dollar mit einem Jahresziel nahe 100 Dollar, während CoinDCX den Widerstand bei 87 Dollar setzt. Solana-ETF-Vermögen überschritten eine Milliarde Dollar durch Bitwise und Fidelity, und Meta begann, USDC-Auszahlungen über die Chain abzuwickeln. Selbst ein vollständiger Anstieg auf 100 Dollar liefert unter 35 % vom heutigen Stand.

Wie die SOL-Prognose sich neben einem Presale mit mehr Spielraum einordnet

Pepeto: Warum der Presale dort beginnt, wo die SOL-Prognose endet

Jede Solana Prognose deutet auf moderate Gewinne bei einem Token mit 43 Milliarden Dollar Bewertung, und genau an dieser Decke hört die Rechnung auf, für Wallets zu funktionieren, die nach Renditen suchen, die den Unterschied machen. Pepeto startet vom anderen Ende, weil der Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents liegt und eine funktionierende Exchange bereits dahinter steht.

In früheren Zyklen war der kürzeste Weg zu den stärksten Kursgewinnen nach einem Listing, ein Projekt zu unterstützen, das bereits funktionierte. Pepeto besetzt genau diese Position, weshalb Analysten es als die Gelegenheit mit dem größten Aufwärtspotenzial in 2026 einstufen.

Jedes Tool auf der Exchange läuft bereits, und Inhaber testen die Funktionen seit Beginn des Presales. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte über Netzwerke hinweg, ohne Gebühren zu erheben, sodass Kapital stärkere Trades auf einem anderen Netzwerk findet, bevor sich die Gelegenheit schließt. Der Risiko-Scanner prüft Verträge und markiert Probleme, bevor Geld einfließt, sodass Trader aufhören, Kapital an Betrugsmaschen zu verlieren.

Bevor der Presale überhaupt startete, hat SolidProof den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und verifiziert, sodass Käufer von der ersten Einzahlung an auf eine unabhängig auditierte Grundlage setzen. Ein ehemaliger Binance-Experte begleitet die Exchange in Richtung Listing, und diese Aufmerksamkeit verleiht eine Ebene an Glaubwürdigkeit, die die meisten Presales nie erreichen. Mehr als 9 Millionen Dollar flossen in den Presale während extremer Angst am Markt, was echte Überzeugung beweist.

Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001864 Dollar, doch dieser Einstieg verschwindet, sobald der Handel beginnt. Der Mitgründer baute Pepe auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bei 420 Billionen Supply ohne ein einziges funktionierendes Produkt, und Pepeto trägt eine funktionierende Exchange, die Pepe nie hatte. Wer ein Jahr hält, profitiert von der steuerfreien Haltefrist und nimmt sämtliche Gewinne ohne Abgaben mit. Für jeden, der die SOL-Prognose liest und eine schnellere Kalkulation aus einem niedrigeren Startpunkt sucht, existiert dieser Presale genau dafür.

Fazit

Die Bedeutung des richtigen Timings wird deutlich, wenn SpaceX Solana wählt und der Token sich kaum bewegt, weil der Markt es bereits eingepreist hat. Die Solana Prognose trägt nicht die Kalkulation, die kleines Kapital in echten Wohlstand verwandelt, doch Pepeto schon, mit Produkten die funktionieren, Kapital das Nachfrage beweist und einem Listing, das jede Presale-Position in eine handelbare Marktposition verwandelt. Wer früh in Krypto Vermögen aufbaute, traf immer die gleiche Entscheidung: handeln, statt zu warten. Die offizielle Pepeto-Website hält diesen Einstieg offen, bis das Listing ihn beendet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für den Rest von 2026?

Die Solana Prognose setzt Kursziele zwischen 87 und 100 Dollar bis Jahresende. Vom aktuellen Kurs bei 73 Dollar begrenzt das die Rendite auf unter 35 %. Pepetos Presale bietet deutlich mehr Spielraum vor dem Listing.

Warum bietet die SOL-Prognose weniger Aufwärtspotenzial als Pepeto?

SOL hält 43 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nach einem Rückgang von 76 % vom Hoch. Pepeto verfügt über funktionierende Tools und liegt bei einem Presale-Preis, an dem kleine Positionen nach historischen Mustern vergleichbarer Projekte die stärksten Ergebnisse erzielen. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.