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Dow Jones News
17.06.2026 06:51 Uhr
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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft: 

=== 
+ DAX 
 AUFNAHME 
 -Hochtief 
 HERAUSNAHME 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 -Elmos Semiconductor 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 HERAUSNAHME 
 - Hochtief 
 - Jungheinrich 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Asta Energy Solution 
 - Basler AG 
 - Jungheinrich 
 - LPKF Laser & Electronics 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 - Vincorion 
 HERAUSNAHME 
 - Adesso 
 - Borussia Dortmund 
 - Elmos Semiconductor 
 - ProSiebenSat.1 Media 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 - Verve Group 
 
+ TECDAX +++++ 
 AUFNAHME 
 - PVA TePla 
 - Verbio 
 HERAUSNAHME 
 - 1&1 AG 
 - Nagarro 
 
+ FTSE-100 
 AUFNAHME 
 - Aberdeen Group 
 - Computacenter 
 - Investec 
 HERAUSNAHME 
 - Berkeley Group 
 - Mondi 
 - Rightmove 
 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Acerinox 
 - Aker 
 - AT&S Austria Technologie 
 - BAM Groep 
 - Bank Millenium 
 - Comet Holdings 
 - Computacenter 
 - Inficon 
 - Kety 
 - SES 
 - Soitec 
 - TGS 
 HERAUSNAHME 
 - Ambu 
 - Bavarian Nordic 
 - Big Yellow Group 
 - B&M 
 - Camurus 
 - Christian Dior 
 - Easyjet 
 - Inwit 
 - Sunbelt Rentals 
 - Vidrala 
 - Wallenstam 
 - Wendel 
 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - Flex 
 - Marvell Technology 
  HERAUSNAHME 
 - Campbell's 
 - Pool Corp. 
 
+ NASDAQ-100 
 AUFNAHME 
 - Astera Labs 
 - Coreweave 
 - Nebius 
 - Rocket Lab 
 - Teradyne 
 HERAUSNAHME 
 - Charter Communications 
 - Cognizant 
 - Insmed 
 - Verisk 
 - Zscaler 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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