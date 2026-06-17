Die Finanzmärkte fokussieren sich zuletzt auf die Zinserwartungen der FED, die Energiepreise und den möglichen vorläufigen Friedensvertrag zwischen den USA und dem Iran. In den USA reagieren die großen Indizes entsprechend abwartend, weil höhere Zinserwartungen die Wachstumswerte ausbremsen könnten. Auch die ständigen Alleingänge Israels torpedieren nicht nur die Friedensverhandlungen, sondern könnten diese noch vor der Unterschrift am Freitag in der Schweiz sogar verhindern. In Deutschland beschäftigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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