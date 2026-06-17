DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ESMA - Die Chefin der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma zweifelt daran, dass Investoren die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs richtig bewerten. Sie warnt vor Rückschlägen an den Finanzmärkten. "Durch den Iran-Krieg und die gestiegenen Energiepreise sind die Risiken an den Märkten nochmals gestiegen", sagte Verena Ross im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Die Lage ist hochvolatil. Es gibt berechtigte Zweifel, ob die Märkte die längerfristigen Effekte des Krieges schon eingepreist haben, etwa seine Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Inflation." Ross verwies auch auf strukturelle Risiken: Cybergefahren und Verwerfungen am privaten Kreditmarkt verstärkten die Unsicherheit. (Handelsblatt)

CYBERANGRIFFE - Nach dem Hackerangriff auf die V-Bank macht die Bafin deutlich, dass sie die Gefahr von Cyberattacken auf Banken als "erheblich" einschätzt. Geopolitische Spannungen und wachsende Angriffsmöglichkeiten durch eine zunehmende Digitalisierung und insbesondere den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) sieht sie als wichtigste Faktoren für eine wachsende Bedrohung. Ein Sprecher der Finanzdienstleistungsaufsicht betonte gegenüber der Börsen-Zeitung: Kommt es in der Branche zu sicherheitsrelevanten Vorfällen, so liege die Ursache meist in technologischen Fehlern oder menschlichem Versagen. Der Bafin wurden im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben insgesamt 733 schwerwiegende IT-Vorfälle gemeldet. 90 Prozent der gemeldeten Vorfälle sind laut Bafin auf fehlerhafte Updates, Prozesse und Systeme, Pannen oder unangemessenes Verhalten zurückzuführen. 10 Prozent machten eigentliche Sicherheitsvorfälle, also Cyberangriffe, aus. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.