Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

Lindt & Sprüngli bezieht jetzt 100% ihres Kakaos Rainforest Alliance-zertifiziert



17.06.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung: Rainforest Alliance-Zertifizierung Kilchberg | 17. Juni 2026 - Die Lindt & Sprüngli Gruppe hat einen wichtigen Meilenstein in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erreicht: Ab diesem Jahr bezieht sie im Rahmen des Lindt & Sprüngli Farming Programs 100% ihres Kakaovolumens Rainforest Alliance-zertifiziert. Das Rainforest Alliance-Siegel wird schrittweise auf den Produktverpackungen eingeführt. Lindt & Sprüngli wird weiterhin in zusätzliche Aktivitäten innerhalb des Farming Programs investieren, die über die Zertifizierung hinausgehen. Die Rainforest Alliance ist eine führende globale Non-Profit-Organisation, die einen Standard für nachhaltige Landwirtschaft entwickelt hat und ein globales Zertifizierungssystem für Agrarprodukte betreibt. Rainforest Alliance-zertifizierte Bäuerinnen und Bauern müssen die Anforderungen des Standards erfüllen und erhalten Schulungen sowie technische Unterstützung. Der Standard bietet einen Rahmen, um landwirtschaftliche Praktiken regelmässig in Bezug auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Gesichtspunkte zu bewerten. Dies umfasst auch Themen wie Arbeitsbedingungen, Schädlingsbekämpfung und den Erhalt der Ökosysteme. Das Lindt & Sprüngli Farming Program

Die Rainforest Alliance-Zertifizierung bildet die Basis für die Kakaobeschaffung von Lindt & Sprüngli. Darüber hinaus setzt die Gruppe weiterhin gezielte Investitionen und Aktivitäten im Farming Program um, die über die Rainforest Alliance-Zertifizierung hinausgehen und die grössten Herausforderungen im Kakaosektor adressieren. Beispielsweise fördert die Gruppe Agroforstwirtschaft, unterstützt den Waldschutz und die Wiederaufforstung und investiert direkt in Gemeinden vor Ort. Zudem hat sie ein Pilotprogramm initiiert, das darauf ausgerichtet ist, die Lücke zu einem existenzsichernden Einkommen für Kakaobäuerinnen und -bauern im Programm zu verkleinern. Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Farming Programs finden Sie im Lindt & Sprüngli Farming Program 2026-2030 Dokument . Verpackungsänderungen

Das Rainforest Alliance-Siegel wird schrittweise und sofern möglich auf den dauerhaften Produkten des Portfolios von Lindt & Sprüngli eingeführt. Aufgrund von Platzbeschränkungen, insbesondere bei saisonalen und einzeln verpackten Produkten, wird das Siegel nicht auf allen Produkten verwendet. Medienkontakt | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com Über Lindt & Sprüngli

Seit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 41 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von rund 100 Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 620 eigene Shops. Mit rund 15'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Seit 2008 ist das Lindt & Sprüngli Farming Program unser Standard für die verantwortungsvolle Beschaffung von Kakao.



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