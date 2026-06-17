Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG
Medienmitteilung: Rainforest Alliance-Zertifizierung
Kilchberg | 17. Juni 2026 - Die Lindt & Sprüngli Gruppe hat einen wichtigen Meilenstein in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erreicht: Ab diesem Jahr bezieht sie im Rahmen des Lindt & Sprüngli Farming Programs 100% ihres Kakaovolumens Rainforest Alliance-zertifiziert. Das Rainforest Alliance-Siegel wird schrittweise auf den Produktverpackungen eingeführt. Lindt & Sprüngli wird weiterhin in zusätzliche Aktivitäten innerhalb des Farming Programs investieren, die über die Zertifizierung hinausgehen.
Die Rainforest Alliance ist eine führende globale Non-Profit-Organisation, die einen Standard für nachhaltige Landwirtschaft entwickelt hat und ein globales Zertifizierungssystem für Agrarprodukte betreibt. Rainforest Alliance-zertifizierte Bäuerinnen und Bauern müssen die Anforderungen des Standards erfüllen und erhalten Schulungen sowie technische Unterstützung. Der Standard bietet einen Rahmen, um landwirtschaftliche Praktiken regelmässig in Bezug auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Gesichtspunkte zu bewerten. Dies umfasst auch Themen wie Arbeitsbedingungen, Schädlingsbekämpfung und den Erhalt der Ökosysteme.
Das Lindt & Sprüngli Farming Program
Verpackungsänderungen
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Über Lindt & Sprüngli
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|www.lindt-spruengli.com
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2347592 17.06.2026 CET/CEST