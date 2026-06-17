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ALSO beschleunigt Einführung agentenbasierter KI in Europa - KI Elite Partner Programm startet im Sommer



17.06.2026 / 06:58 CET/CEST



Emmen, Schweiz, 17. Juni 2026 PRESSEMITTEILUNG







ALSO beschleunigt Einführung agentenbasierter KI in Europa KI Elite Partner Programm startet im Sommer Der europäische KI-Markt tritt in eine Phase starken Wachstums ein. Laut IDC werden die KI-Ausgaben bis 2028 voraussichtlich 144 Mrd. USD erreichen. Um Channel-Partnern zu helfen, diese Chance zu nutzen, hat sich ALSO als vertrauenswürdiger KI-Marktplatz für den europäischen Channel positioniert. Das Angebot umfasst einen kuratierten Katalog agentenbasierter KI-Bausteine von einer wachsenden Zahl führender Anbieter. Es kombiniert bewährte KI-Tools, KI-fähige Infrastruktur, AI PCs, Cybersecurity, vertikale KI-Anwendungen und Partner Enablement in einer skalierbaren Plattform für wiederkehrende Umsätze. Dazu gehören auch KI-Lösungen, die ALSO erfolgreich im eigenen Betrieb einsetzt. So können Partner und Kunden von erprobten Anwendungsfällen aus der Praxis profitieren. Um die Einführung zu beschleunigen, lanciert das Unternehmen sein KI Elite Partner Programm, mit dem mehr als 140'000 Reseller in über 30 europäischen Ländern befähigt werden, KI-Nachfrage in praxisnahe Kundenlösungen umzuwandeln. Auf dieser Grundlage hat ALSO bereits mehr als 1'000 Schulungen durchgeführt und über 30'000 Teilnehmende geschult. Der volle Funktionsumfang der Plattform soll bis August 2026 verfügbar sein. Wenn Unternehmen vom Experimentieren mit KI zum Einsatz von KI-Agenten übergehen, die innerhalb von Geschäftsprozessen agieren, werden vier Fragen entscheidend: Ausführungsqualität : Wie lassen sich verlässliche Ergebnisse und Governance sicherstellen?

: Wie lassen sich verlässliche Ergebnisse und Governance sicherstellen? Kostenkontrolle : Wie lassen sich Nutzung und Rechenkosten steuern?

: Wie lassen sich Nutzung und Rechenkosten steuern? Datenzugriff : Auf welche Daten dürfen Agenten zugreifen und unter welchen Richtlinien?

: Auf welche Daten dürfen Agenten zugreifen und unter welchen Richtlinien? Bereitstellungsmodell: Wo sollen KI-Workloads laufen - lokal oder in der Cloud? Der Ansatz von ALSO ist darauf ausgelegt, Partner bei der Beantwortung dieser Fragen zu unterstützen und massgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenanforderungen zu ermöglichen. Sensible und routinemässige Aufgaben können lokal auf dem Gerät oder der Infrastruktur des Kunden ausgeführt werden, während Aufgaben, die externe KI erfordern, in die Cloud geleitet werden können. So können Kunden vertrauliche Daten schützen, Kosten steuern und KI-Agenten mit dem passenden Gleichgewicht aus Performance, Sicherheit und Kontrolle einsetzen. Jan Bogdanovich, Chief Technology Officer der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): «Grosse Technologiesprünge brauchen kompetente Partner, die ihre Einführung ermöglichen - das war schon immer die Aufgabe des Channels, und bei agentenbasierter KI ist es nicht anders. Am meisten von KI profitieren werden nicht die Unternehmen mit den meisten Agenten, sondern jene, die neue Technologien am schnellsten lernen und adaptieren, ohne die Kontrolle zu verlieren. Unser KI Elite Partner Programm gibt unseren Resellern das Know-how, die Tools und das Ökosystem, das sie benötigen, um KI-Chancen in konkrete Kundenergebnisse umzusetzen.»

Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com . Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com . Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zusatzmaterial zur Meldung:



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