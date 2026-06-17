© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard DrewDie Bank of America stuft Exxon Mobil hoch und sieht weiteres Potenzial. Der Konzern könnte sowohl von Frieden als auch von neuen Spannungen profitieren.Die mögliche Annäherung zwischen den USA und dem Iran sorgt für Bewegung an den Energiemärkten. Ausgerechnet jetzt empfiehlt die Bank of America Anlegern den Einstieg bei Exxon Mobil. Bank of America hebt Bewertung an Die US-Bank hat die Aktie des Öl- und Gaskonzerns von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft. Gleichzeitig erhöhte sie ihr Kursziel auf 154 US-Dollar, was jedoch noch unter dem Durchschnitt der Wall-Street-Analysten von 169,91 US-Dollar liegt, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Analystin Jean Ann Salisbury sieht die jüngste …
Enthaltene Werte: US1667641005,US30231G1022Den vollständigen Artikel lesen
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