Die australische Rüstungs- und Technologiefirma Electro Optic Systems meldet einen strategisch wichtigen Erfolg: Die Tochter MARSS wurde von BAE Systems als Command-and-Control-Partner für das neue Counter-Drone-System BATS (BAE Anti Threat System) ausgewählt. Herzstück der Lösung ist die KI-gestützte NiDAR-Plattform von MARSS, die Sensoren und Abwehrsysteme vernetzt und Entscheidungen bei der Drohnenabwehr von Minuten auf Sekunden beschleunigen soll. Zunächst umfasst die Vereinbarung Softwarelizenzen sowie technische Unterstützung bei Demonstrationen und Einsätzen.
Finanzielle Details wurden nicht genannt, sodass der unmittelbare Umsatzbeitrag vermutlich noch im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen dürfte. Strategisch ist die Bedeutung jedoch deutlich größer: Sollte BAE Systems mit BATS größere NATO- oder Exportaufträge gewinnen, könnte sich daraus für MARSS ein wiederkehrendes Software- und Supportgeschäft im zweistelligen Millionenbereich über mehrere Jahre entwickeln. Die Partnerschaft stärkt damit die Position von EOS im schnell wachsenden Markt für Drohnenabwehr- und KI-basierte Verteidigungssysteme. Das aktuelle Kursniveau (5,40 €) ist wieder eine Kaufchance.
Finanzielle Details wurden nicht genannt, sodass der unmittelbare Umsatzbeitrag vermutlich noch im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen dürfte. Strategisch ist die Bedeutung jedoch deutlich größer: Sollte BAE Systems mit BATS größere NATO- oder Exportaufträge gewinnen, könnte sich daraus für MARSS ein wiederkehrendes Software- und Supportgeschäft im zweistelligen Millionenbereich über mehrere Jahre entwickeln. Die Partnerschaft stärkt damit die Position von EOS im schnell wachsenden Markt für Drohnenabwehr- und KI-basierte Verteidigungssysteme. Das aktuelle Kursniveau (5,40 €) ist wieder eine Kaufchance.
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