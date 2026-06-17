Siegen/London (ots) -Times Media hat sich für InterRed SmartPaper entschieden, um die Printproduktion für seine Flaggschiff-Titel The Times und The Sunday Times zu automatisieren. Dies ist ein bedeutender Schritt hin zum Einsatz innovativer KI-Lösungen im Zeitungswesen. Nach einer umfassenden Bewertung der technischen und produktionstechnischen Anforderungen entschied sich der Verlag für InterRed SmartPaper, um die Erstellung von Printausgaben direkt aus redaktionellen Inhalten zu optimieren. Das System ermöglicht die automatisierte Generierung kompletter Zeitungsseiten unter Wahrung der redaktionellen Integrität und der Qualitätsstandards des von Menschen produzierten Journalismus.KI-basierte Layout-Automatisierung für Zeitungen"The Times", gegründet 1785, ist eine der ältesten und renommiertesten Zeitungen der Welt. Das Kernziel des Projekts ist die automatische Erstellung druckfertiger Ausgaben aus redaktionellen Inhalten. InterRed SmartPaper automatisiert die Layout-Erstellung durchgängig, einschließlich Positionierung, Typografie und Seitengestaltung. Alle redaktionellen Inhalte werden weiterhin von Journalisten erstellt. Die KI von InterRed arbeitet transparent innerhalb definierter redaktioneller Regeln und gewährleistet konsistente, markenkonforme Ergebnisse, die den höchsten journalistischen Standards entsprechen.Hoher Automatisierungsgrad beim Layout und effiziente Wiederverwendung von InhaltenEin Schwerpunkt ist der hohe Grad an Layout-Automatisierung, den SmartPaper ermöglicht. Die Lösung identifiziert automatisch den optimalen Bildfokus und generiert präzise Freisteller. Sie sorgt für einen sauberen Textfluss und platziert Text direkt auf Bildern, während ein konsistentes, markenkonformes Layout beibehalten wird.Die KI-gesteuerte Printautomatisierung ermöglicht zudem eine effiziente Wiederverwendung von Inhalten, auch sprachübergreifend. Die generierten Layouts können direkt zur Erstellung von E-Paper-Ausgaben verwendet werden. Insgesamt steigert dies die Produktionseffizienz und reduziert den Arbeitsaufwand in der Redaktion.Pressekontakt:InterRed GmbHAndreas NentwigLeiter MarketingEiserfelder Straße 31657080 SiegenT +49 271 30377-0F +49 271 30377-77E info@interred.deUnter www.InterRed.de/Presse finden Sie alle Pressemitteilungen inkl. hochauflösendem Bildmaterial zum Download.Original-Content von: InterRed GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104298/6295866