Die Ölpreise haben zuletzt weiter klar nachgegeben. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert bei 78,39 Dollar. Deutlich nach unten ging es auch mit dem Preis für Rohöl aus den USA. Hier fiel die Notierung für die Sorte WTI zuletzt bis auf 75,53 Dollar. Erstmals seit Monaten haben auch iranische Tanker wieder die Blockadelinie der US-Marine in der Straße von Hormus verlassen. Dennoch warnen einige Analysten davor, die Lage vorschnell als gelöst abzuhaken.• Ölpreise fallen weiter: Brent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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