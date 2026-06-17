ShenZhen, China (ots) -Das KI-Zeitalter verändert die Art und Weise, wie Daten erstellt, gespeichert und verwaltet werden. Da persönliche digitale Vermögenswerte und kreative Inhalte stetig wachsen, steigen immer mehr Nutzer auf private Speicherlösungen um, um von höherer Datensicherheit, effizienterem Management und langfristigem Mehrwert zu profitieren.Um Nutzern ein kostengünstiges Storage-Upgrade zu ermöglichen, startet TerraMaster, die globale Marke für innovative Speicherlösungen, bereits jetzt die limitierte Prime Day 2026 Aktion. Die Aktion läuft vom 17. Juni bis zum 26. Juni und bietet auf Dutzende NAS- und DAS-Produkte Rabatte von bis zu 25 %.Die Aktion richtet sich an Privatanwender, Content Creator und Unternehmen und bietet leistungsstarke, zuverlässige und besonders preiswerte Speicherlösungen für verschiedene Anforderungen.Ausgewählte NAS-Produkte zum Prime DayDie Aktion umfasst mehrere Produktserien - von der Heimkinospeicherung bis zum Enterprise-Datenmanagement.Für Privatanwender und Familien: F2-425 (https://www.terra-master.com/de-de/products/f2-425)und F4-425 (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-425)2-Bay- und 4-Bay-Einsteiger-NAS für zu Hause, alle Modelle mit Intel Quad-Core-Prozessor und 2,5-GbE-Netzwerkanschluss - ideal für Familiendaten und Multimedia. Aktionspreis ab 255,99 EUR(20 % RABATT).Für Creator und professionelle Anwender:HDD + M.2 SSD Hybrid-Speicher: F2-425 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/f2-425-plus) und F4-425 Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-425-plus)Ausgestattet mit Intel Quad-Core-Prozessor (N95/N150), zwei 5-GbE-Anschlüssen und drei M.2-SSD-Steckplätzen. Unterstützt Hardware-4K-Decodierung und flexibles TRAID-RAID-Management. Aktionspreis ab 423,99 EUR(20 % RABATT).All-Flash-NAS: F4 SSD (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-ssd)und F8 SSD Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/f8-ssd-plus)4-Bay- und 8-Bay-All-Flash-NAS mit 10-GbE-Anschluss für Höchstleistung. Unterstützt Docker, Virtualisierung, Snapshots und vielfältige Backup-Funktionen. Betriebsgeräusch unter 19 dB - leistungsstark und leise. Aktionspreis ab 423,99 EUR (20 % RABATT).Für Unternehmen und Teams: F4-424 Pro (https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-424-pro)Das 4-Bay F4-424 Pro ist mit einem Intel Core i3-Prozessor und 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher ausgestattet - ideal für Teamarbeit und anspruchsvolle Geschäftsumgebungen. Aktionspreis ab 727,99 EUR (20 % RABATT).Ausgewählte DAS-Produkte zum Prime DayAll-Flash-DAS: D1 SSD (https://www.terra-master.com/de-de/products/d1-ssd), D1 SSD Plus (https://www.terra-master.com/de-de/products/d1-ssd-plus) und D1 SSD Pro (https://www.terra-master.com/de-de/products/d1-ssd-pro)Mit 10 Gbit/s (D1 SSD), 40 Gbit/s (D1 SSD Plus) und 80 Gbit/s (D1 SSD Pro) bilden die drei Modelle das TerraMaster All-Flash-DAS-Portfolio. Alle mit Gehäuse aus Flugzeugaluminium, wasser- und staubgeschützt sowie druckbelastbar bis 1,2 Tonnen. Sie richten sich an tägliche Hochgeschwindigkeits-Backups, professionelle Videobearbeitung und anspruchsvolle Creative Workflows - mit Leistungsstufen von 1020 MB/s bis 7061 MB/s und Unterstützung für USB4 und Thunderbolt 5. Aktionspreis ab 32,24 EUR (25 % RABATT).HDD-Kapazitätserweiterung: D2-320 (https://www.terra-master.com/de-de/products/d2-320), D4-320 (https://www.terra-master.com/de-de/products/d4-320), D6-320 (https://www.terra-master.com/de-de/products/d6-320)und D9-320 (https://www.terra-master.com/de-de/products/d9-320)Die 2-Bay-, 4-Bay-, 6-Bay- und 9-Bay-Festplattengehäuse mit USB 3.2 (10 Gbit/s) bilden die TerraMaster Desktop-DAS-Produktfamilie. Sie decken alles ab - vom leichten persönlichen Backup bis zur hochdichten Enterprise-Speichererweiterung - und bieten flexible Erweiterung und schnelle USB-Anbindung für Videoproduktion, Datenarchivierung und lokale Speicherung. Aktionspreis ab 111,99 EUR (20 % RABATT).Weitere Highlights folgenDa die KI-Technologie die Art der Datenverwaltung weiter vorantreibt, wird TerraMaster am 23. Juni eine neue Generation von KI-NAS-Produkten zusammen mit dem brandneuen TOS-System vorstellen - für noch intelligentere und effizientere Datenmanagement-Erlebnisse für Privatanwender, Creator und Unternehmen.TerraMaster Prime Day Aktionszeitraum: 17. Juni - 26. Juni 2026Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website:https://www.terra-master.com/de-de/pages/dealEbenfalls erhältlich über andere offizielle Kanäle:Official Store (https://terramasterus.myshopify.com/en-us), Amazon US (https://www.amazon.com/stores/page/D225AB29-1BE1-484C-A60B-5C596C0C3092), Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/stores/page/6ADEE6AF-59B8-4EBE-947E-8E6935F33F71), Amazon DE (https://www.amazon.de/stores/page/C3287F69-E34A-4DA8-985C-4C820C1542D1), Amazon FR (https://www.amazon.fr/stores/page/A9C5C57A-65E2-4ED1-92FD-D837926B48E0?ingress=0&visitId=0b3284de-6eea-41d6-af1e-d2afe26b8b80), Amazon IT (https://www.amazon.it/stores/page/A9C4DDA1-753F-47B8-B8B5-A67556003916), Amazon ES (https://www.amazon.es/stores/page/FD936ED7-2D8E-4A40-A62C-207973E66BFD), Amazon JP (https://www.amazon.co.jp/stores/page/67C5B0DF-73B6-4BA4-B829-E0DB81A7A9B5?ingress=3&visitId=b636c611-eea7-4e26-8612-47541176905a), Amazon CA (https://www.amazon.ca/stores/page/F86CA26C-D50B-4D64-935B-6BC15096E0CB), Amazon AU (https://www.amazon.com.au/stores/page/60DEAA16-612E-490E-AFF4-A57965D73753), Amazon NL (https://www.amazon.nl/stores/page/5078DD46-23EE-463F-A1C7-86991F4963EC), Amazon PL (https://www.amazon.pl/stores/page/7FCEA565-28B7-4161-9B04-F932339FDB48), Amazon SE (https://www.amazon.se/stores/page/D2498623-2EBD-4FDC-8CA1-F826A930FE3A), AliExpress (https://aliexpress.ru/store/910372071?spm=a2g2w.detail.0.0.400317274WpRp2), Newegg (https://www.newegg.com/Seller-Store/TERRAMASTER-OFFICIAL), Walmart (https://www.walmart.com/search?q=terramaster), B&H (https://www.bhphotovideo.com/c/search?q=terramaster)Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficialX: https://www.x.com/TerraMastersLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-masterYouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_officialÜber TerraMasterTerraMaster ist eine professionelle Marke, die innovative Speicherlösungen für Privatanwender, Unternehmen und Geschäftskunden anbietet. Mit Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung entwickelt TerraMaster modernste NAS- und DAS-Produkte für ein breites Spektrum an Speicheranforderungen.Pressekontakt:marketing2@terra-master.comAmberOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6295868