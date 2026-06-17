Happy Holidays S.A. gab heute die Unterzeichnung einer Investitionsvereinbarung mit der in Katar ansässigen JTA Investment Holding über die Entwicklung des nachhaltigen Projekts "SARTIMARE Beach Resort Spa" in Sarti auf der Chalkidiki in Griechenland bekannt.

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Dr. Amir Ali Salemi Zadeh, CEO of JTA Investment Holding and Georgios Iosifidis, Founder Owner of HappyHolidays S.A.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die JTA Investment Holding 65 Millionen Euro in das Bauvorhaben investieren. Das Projekt soll auf einem Grundstück von rund 120.900 Quadratmetern entstehen; die Bauarbeiten sind für den Zeitraum zwischen 2027 und 2030 vorgesehen. Das SARTIMARE-Projekt, das unter starker Berücksichtigung ökologischer Verantwortung konzipiert wurde, wird luxuriöse Beherbergungseinrichtungen, Premium-Wohnungen und Villen, Wellness-Einrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomieangebote sowie eine Yachthafen-Infrastruktur umfassen. Es wird erwartet, dass der Wert des Projekts im Zuge des Erreichens wichtiger Entwicklungsmeilensteine 100 Millionen Euro übersteigen wird.

Die Partnerschaft vereint die umfassende Erfahrung von Happy Holidays S.A. in der Entwicklung des griechischen Tourismus mit dem globalen Netzwerk und der Finanzkraft der JTA Investment Holding und zielt darauf ab, eines der führenden nachhaltigen Luxusreiseziele im Mittelmeerraum zu schaffen.

George Iosifidis, Gründer und Inhaber von Happy Holidays S.A., erklärte:

"Die Unterzeichnung dieser Investitionsvereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das SARTIMARE-Projekt dar. Unsere Zusammenarbeit mit der JTA Investment Holding bietet die finanzielle Stärke und die internationale Reichweite, die erforderlich sind, um diese Vision zu verwirklichen. Darüber hinaus zeugt diese Investition vom internationalen Vertrauen in den griechischen Tourismussektor und trägt dazu bei, umfangreiche ausländische Direktinvestitionen ins Land zu holen."

Dr. Amir Ali Salemi Zadeh, Gründer und CEO der JTA Investment Holding, erklärte:

"Wir haben großes Vertrauen in die Zukunft des griechischen Tourismussektors und das außergewöhnliche Potenzial des SARTIMARE-Projekts. Diese Investition ist Teil der langfristigen internationalen Strategie von JTA in den Bereichen Tourismus und Immobilien. Wir sind davon überzeugt, dass das Projekt einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Griechenlands leisten, die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern und die Position des Landes als führendes internationales Reiseziel stärken wird."

Das Projekt soll die touristische Infrastruktur von Chalkidiki modernisieren, während der Bauphase und im Betrieb neue Arbeitsplätze schaffen sowie internationale Besucher und Investoren aus Europa und dem Nahen Osten anziehen.

(Über Happy Holidays S.A. und JTA Investment Holding:)

Weitere Informationen zum Projekt und zu den Partnern finden Sie unter www.happyholidayssa.com und www.jta.qa.

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