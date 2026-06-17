Steve Jobs ist nicht nur Technik-Fans ein Name. Auch beim FBI war der Apple-Mitgründer aktenkundig. Was hat die Behörde über Jobs herausgefunden? Und warum hat sie diese Nachforschungen überhaupt angestellt? Das Leben des Apple-Mitgründers Steve Jobs ist gut dokumentiert. Es gibt mehrere Biografien und Dokumentationen über ihn und gleich zwei Spielfilme. Kurz: Über Jobs kann man sehr viel erfahren, wenn man sich für den ehemaligen Apple-CEO interessiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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