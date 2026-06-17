Neue Studien zeigen, dass das DREAMS-Programm das Einkommen, die Ersparnisse und die Widerstandsfähigkeit in Flüchtlingscommunities in ganz Ostafrika steigert

Die IKEA-Stiftung hat 7,4 Millionen US-Dollar für die Finanzierung der nächsten Phase von DREAMS in Äthiopien bereitgestellt, während die Conrad N. Hilton-Stiftung 3,5 Millionen US-Dollar für die nächste Phase von DREAMS in Uganda bewilligt hat

NAIROBI, Kenia, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute veröffentlichte neue Erkenntnisse zeigen, dass ein kombinierter Ansatz aus Förderung des Unternehmertums und Marktzugang die extreme Armut unter Flüchtlingen und in den Aufnahmegemeinden in Ostafrika erheblich verringern kann.

Zwei randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) zum DREAMS-Programm (Delivering Resilient Enterprises and Market Systems) - das von Village Enterprise und Mercy Corps umgesetzt wird - ergaben, dass die teilnehmenden Haushalte innerhalb eines Jahres spürbare wirtschaftliche Vorteile verzeichnen konnten, selbst in einigen der weltweit schwierigsten Flüchtlingssituationen.

Die Studien, die von dem unabhängigen Gutachter IDinsight durchgeführt wurden, ergaben, dass die DREAMS-Teilnehmer im Vergleich zu einer Kontrollgruppe folgende Verbesserungen verzeichneten:

Der monatliche Konsum der privaten Haushalte sank in Uganda um 17 % und in Äthiopien um 9 %

und Einsparungen von über 90 % in beiden Ländern, wodurch die finanziellen Puffer und die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen und klimabedingten Schocks gestärkt werden

wodurch die finanziellen Puffer und die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen und klimabedingten Schocks gestärkt werden Das Vermögen der Haushalte stieg um 20-24 %, da die Teilnehmer Vieh erwarben, Häuser bauten und in Werkzeuge investierten.





Das Programm erreichte mehr als 22.000 Haushalte in einigen der größten Flüchtlingssiedlungen der Welt - dem Rhino Camp und Bidi Bidi in der Region West-Nil in Uganda sowie drei Flüchtlingssiedlungen in Dollo Ado, Äthiopien.

DREAMS verbindet das 12-monatige Programm zur Überwindung der Armut von Village Enterprise - das extrem arme Haushalte mit den Fähigkeiten, dem finanziellen Kapital und der Betreuung ausstattet, die für die Gründung eines Unternehmens erforderlich sind - mit der Entwicklung von Marktsystemen (MSD), die von der globalen humanitären und Entwicklungsorganisation Mercy Corps durchgeführt wird. MSD fördert die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren der Privatwirtschaft in Schlüsselbranchen, um die lokalen Märkte zu stärken.

In einer Zeit beispielloser Kürzungen bei der humanitären Hilfe weisen die Ergebnisse auf ein äußerst kosteneffizientes und skalierbares Modell hin, das Flüchtlinge und Communities dabei unterstützt, ihre Abhängigkeit von Hilfsleistungen zu überwinden, nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen und für ihre Familien und Kinder zu sorgen.

Jjumba Martin für Village Enterprise

Die Teilnehmer des DREAMS-Programms berichteten von bedeutenden Veränderungen in ihrem Leben, beispielsweise davon, dass sie sich nun nährstoffreichere Lebensmittel wie Rindfleisch, Fisch und Milch leisten können und die Kosten für den Schulbesuch ihrer Kinder decken können, einschließlich Schulgebühren, Büchern und Fahrtkosten. Viola kam ursprünglich aus dem Südsudan in die Flüchtlingssiedlung Bidi Bidi und betreibt heute einen Friseursalon. "Ich musste meine einjährige Tochter tragen, und unser Hunger und unsere Erschöpfung machten die Reise noch beschwerlicher. Wir kamen mit nichts in Uganda an", sagte sie. "Ich wusste nicht, dass ich mich so verändern könnte. Ich denke an den Tag, an dem ich von zu Hause weggelaufen bin, und daran, wie weit ich es gebracht habe, und ich bin selbst erstaunt."

Nurina, eine Geflüchtete aus Somalia, die heute in Äthiopien lebt, sagte: "Aufgrund meiner Behinderung blieb ich früher lieber an einem Ort. Ich fühlte mich isoliert. Meine Nachbarn haben mich früher unterschätzt, und man hat mir keine große Bedeutung beigemessen. Doch nun sehen sie, dass ich meinen Lebensunterhalt verdienen, Geld sparen und für meine Kinder sorgen kann. Sie kommen zu mir, um mich um Rat zu fragen. Sie bitten mich, zu erläutern, was ich bei Village Enterprise gelernt habe. Dieses Programm war ein Wendepunkt für meine ganze Familie."

Der Anstieg des Vermögens der Haushalte - der in Uganda um 20 % und in Äthiopien um 24 % über dem der Kontrollgruppen lag - umfasste Vieh, landwirtschaftliche Geräte und Investitionen in Wohnraum und Solaranlagen sowie Möbel wie Matratzen, Betten und Tische.

Ein Entwicklungsplan

Die randomisierten kontrollierten Studien haben die Wirkung des Programms in Uganda und Äthiopien gemessen, zeigen jedoch das Potenzial dieser Lösung für die 8,7 Millionen Menschen auf, die weltweit in Flüchtlingssiedlungen leben.

Angesichts des Erfolgs von DREAMS wird das Programm weiterhin unterstützt:

In Äthiopien - durch die IKEA Foundation, die 7,4 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat, um die nächste Phase von DREAMS zu finanzieren und das Programm noch stärker in die lokalen Verwaltungsstrukturen zu integrieren. Ein Schwerpunkt der Förderung wird darin bestehen, zu untersuchen, warum das Programm in unterschiedlichen Kontexten funktioniert, und den Ansatz so zu optimieren, dass er in diesen komplexen Umgebungen skaliert werden kann.

In Uganda - durch die Zusage der Conrad N. Hilton Foundation in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar für die nächste Phase von DREAMS bis März 2029 sowie durch eine Evaluierung, wie DREAMS in bestehende Programme zur frühkindlichen Förderung in Uganda, Kenia, Tansania und Mosambik integriert werden kann.

Angesichts der durch den Klimawandel und Konflikte bedingten Zunahme von Massenfluchtbewegungen zeigt DREAMS auf, wie Aufnahmeländer Flüchtlinge dabei unterstützen können, Einkommen zu erzielen, nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen und einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft zu leisten. Sowohl in Äthiopien als auch in Uganda ergaben die randomisierten kontrollierten Studien, dass das DREAMS-Programm durch einen Anstieg des Haushaltskonsums und den Aufbau von Vermögen voraussichtlich den doppelten Wert seiner Kosten einbringen wird, sofern die Effekte über einen Zeitraum von fünf Jahren anhalten.

Sazini Mojapelo, CEO von Village Enterprise, sagte: "In einer Zeit, in der die Budgets für humanitäre Hilfe schrumpfen, brauchen wir Lösungen, die für die Millionen von Flüchtlingen weltweit echte und nachhaltige Ergebnisse erzielen. DREAMS zeigt, dass Flüchtlinge und Communities, die in extremer Armut leben, mit der richtigen Unterstützung Unternehmen aufbauen, ihr Einkommen steigern und für ihre Familien sorgen können - und so letztlich ihre Abhängigkeit von Hilfsleistungen verringern. Wir danken der IKEA Foundation und der Hilton Foundation für ihre anhaltende Unterstützung dieser Arbeit und dafür, dass sie dazu beitragen, DREAMS in weiteren Communities und für mehr Flüchtlinge in Äthiopien und Uganda zugänglich zu machen."

Tjada McKenna, CEO von Mercy Corps, sagte: "Nachhaltiger Wandel entsteht nicht allein durch Hilfe, sondern durch den Zugang zu Chancen." Diese Erkenntnisse zeigen, dass Flüchtlinge, wenn sie Zugang zu funktionierenden Märkten, Lieferketten und Kunden haben, etwas aufbauen, Geld verdienen und einen Beitrag leisten. Wenn wir eine Zukunft wollen, in der es allen gut geht, müssen wir in die Systeme investieren, die dies ermöglichen."

Alison Connor, Chief Impact Officer bei IDinsight, sagte: "Es gibt nach wie vor kaum fundierte Erkenntnisse darüber, was bei Flüchtlingen tatsächlich funktioniert, und diese Auswertung leistet einen wichtigen Beitrag zur Schließung dieser Lücke. Wir haben untersucht, was geschieht, wenn die Überwindung von Armut und die Entwicklung von Marktsystemen in Flüchtlingskontexten miteinander kombiniert werden. In ganz Uganda und Äthiopien verzeichneten die teilnehmenden Haushalte bereits wenige Monate nach Abschluss des Programms deutliche Zuwächse bei Konsum, Einkommen, Ersparnissen und Vermögen, wobei die Erträge im Vergleich zu anderen Programmen zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Region überdurchschnittlich gut ausfielen. Da der humanitäre Sektor vor schwierigen Finanzierungsentscheidungen steht, können Erkenntnisse wie diese dazu beitragen, Ressourcen auf Ansätze zu lenken, die auf einer glaubwürdigen Evidenzbasis beruhen."

Rediet Abiy Kassaye, Programmmanager bei der IKEA Foundation, sagte: "Diese Ergebnisse zeigen, was möglich ist, wenn Flüchtlinge und Communities die Möglichkeit erhalten, ihr Leben in Würde, Stabilität und Hoffnung neu aufzubauen. Wir sind stolz darauf, die nächste Phase von DREAMS in Äthiopien zu unterstützen und weiterhin gemeinsam mit Village Enterprise und Mercy Corps daran zu arbeiten, Familien dabei zu helfen, sich von ihrer Vertreibung zu erholen und neue Perspektiven für sich selbst und ihre Communities zu schaffen. Gemeinsam sehen wir das Potenzial, das kleine Unternehmen und lebendige lokale Märkte bieten, um für kommende Generationen dauerhafte Perspektiven für Familien und Communities zu schaffen."

Barri Shorey, Senior Program Officer, Refugees, Disasters and Aviation bei der Conrad N. Hilton Foundation, sagte: "DREAMS zeigt, wie wirkungsvoll Investitionen in langfristige wirtschaftliche Lösungen für Flüchtlinge und Aufnahmegemeinden sein können. Wir sind stolz darauf, die nächste Phase dieser Arbeit in Uganda zu unterstützen, denn das Modell hilft Familien dabei, sich eine nachhaltige Lebensgrundlage aufzubauen, die Stabilität ihres Haushalts zu stärken und eine gesündere Zukunft für ihre Kinder zu schaffen - ein echter Zwei-Generationen-Ansatz! Die Einbindung von DREAMS in die Maßnahmen zur frühkindlichen Förderung in ganz Ostafrika bietet die Möglichkeit, Betreuungspersonen und Kleinkinder gemeinsam zu unterstützen und so Familien dabei zu helfen, eine sicherere und erfolgreichere Zukunft aufzubauen."

Hinweise für Redakteure:

Über das DREAMS-Programm Im Rahmen des Modells zur Überwindung der Armut von Village Enterprise wurden die teilnehmenden Haushalte in Spar- und Kreditgruppen zu je 30 Haushalten organisiert, um sie dazu anzuregen, ihre Ersparnisse zusammenzulegen, sich gegenseitig zu unterstützen und Kleinkredite zu vergeben. Mercy Corps brachte die Unternehmen mit Akteuren des Privatsektors in Schlüsselbranchen wie Geflügelzucht, Sonnenblumen-, Sojabohnen-, Sesamanbau sowie Schaf- und Ziegenmast zusammen. Die Haushalte wurden dazu ermutigt, mehrere Betriebe in den Schlüsselbranchen zu gründen, um sich besser gegen Rückschläge zu wappnen, die durch häufige Bedrohungen wie Ernteausfälle, extreme Wetterereignisse, krankheitsbedingte Geflügelsterblichkeit und Diebstahl verursacht werden. Während die Kontrollgruppen sowohl in Uganda als auch in Äthiopien keine finanziellen Mittel erhielten und weiterhin auf ihre bisherigen Einkommensquellen angewiesen waren, profitierten einige von ihnen indirekt von dem Programm. Einige Kontrollhaushalte verschafften sich informell Zugang zu Finanzmitteln, indem sie sich Geld liehen oder Waren auf Kredit von Freunden und Nachbarn erhielten, die an dem Programm teilnahmen.

Über die randomisierte kontrollierte Studie in Uganda Village Enterprise versorgte 12.000 Haushalte mit unternehmerischer Schulung, 204 US-Dollar Startkapital (in zwei Raten) sowie fortlaufender Betreuung, um Unternehmen zu gründen und aufrechtzuerhalten. Das Startkapital wurde auf Geschäftsgruppen aus jeweils drei Haushalten aufgeteilt, die wiederum in die geschäftlichen Spargruppen integriert waren. An der randomisierten kontrollierten Studie, die zwischen 2022 und 2025 durchgeführt wurde, nahmen 6.560 Haushalte teil; das 12-monatige DREAMS-Programm wurde in diesem Zeitraum schrittweise auf verschiedene Kohorten ausgeweitet. Um sicherzustellen, dass das Programm nicht zur lokalen Inflation beitrug, wurden die Kohorten zeitlich versetzt so angelegt, dass sie vier Monate nach Beginn der vorherigen Kohorte starteten. Die vollständigen Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studie können Sie hier nachlesen. Diese Ergebnisse basieren auf den Erkenntnissen der ersten Abschlussbefragung, die zwischen April und Juli 2025 durchgeführt wurde und die kurz- bis mittelfristigen Ergebnisse etwa sechs bis 18 Monate nach Abschluss des Programms durch die Teilnehmer erfasst hat. Eine zweite Umfrage ist für ein Jahr später, im Jahr 2026, geplant, um die längerfristigen Auswirkungen des Programms zu erfassen.

Über die randomisierte kontrollierte Studie in Äthiopien Village Enterprise versorgte 10.800 Teilnehmer in Dollo Ado mit einer unternehmerischen Schulung, 500 US-Dollar Startkapital und einer Betreuung, um Unternehmen zu gründen und aufrechtzuerhalten. Das Startkapital wurde auf Unternehmensgruppen aus jeweils drei Haushalten aufgeteilt, die wiederum Teil von Spargruppen für Unternehmen waren. Die randomisierte kontrollierte Studie (RCT) in Äthiopien wurde von IDinsight zwischen 2023 und 2026 durchgeführt und untersuchte die Auswirkungen des Modells zur Überwindung der Armut in Communities, in denen Mercy Corps die Entwicklung von Marktsystemen förderte, sowie des gesamten DREAMS-Programms auf die wirtschaftliche Produktivität und den Wohlstand der Haushalte, das empfundene Wohlbefinden und die Stärkung der Rolle der Frau in Flüchtlings- und Aufnahmegemeinden. An der randomisierten kontrollierten Studie nahmen 6.151 Haushalte teil, von denen 2.050 das vollständige DREAMS-Programm erhielten. Diese Ergebnisse basieren auf den Erkenntnissen der ersten Abschlussbefragung, deren Daten zwischen Oktober und Dezember 2025 erhoben wurden und die die Ergebnisse etwa sechs bis 18 Monate nach der Umsetzung erfassen. Die vollständigen Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studie können Sie hier nachlesen.







Über Village Enterprise

Die Mission von Village Enterprise besteht darin, die extreme Armut im ländlichen Afrika durch Unternehmertum, Innovation und gemeinsames Handeln zu bekämpfen. Wir arbeiten mit schutzbedürftigen Frauen, Geflüchteten und Jugendlichen zusammen, die am stärksten von Klimawandel, Konflikten und Vertreibung betroffen sind, und vermitteln ihnen die Fähigkeiten und Ressourcen, um klimafreundliche Unternehmen zu gründen, Ersparnisse aufzubauen und sich selbst sowie ihre Familien auf einen nachhaltigen Weg aus der extremen Armut zu führen. Village Enterprise hat über 119.000 Unternehmen gegründet und das Leben von mehr als 2,3 Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia, Ruanda, Uganda, Kongo-Brazzaville, der Demokratischen Republik Kongo, Madagaskar, Mosambik, Nigeria und Tansania positiv verändert.

Über Mercy Corps

Mercy Corps ist ein weltweites Team von fast 4.300 humanitären Helfern, die sich für eine Welt einsetzen, in der jeder ein erfülltes Leben führen kann. 95 % unserer Teammitglieder stammen aus den Ländern, in denen sie arbeiten. In 46 Ländern, die von Konflikten, Katastrophen, Armut und dem Klimawandel betroffen sind, arbeiten wir mit Communities, lokalen Behörden, zukunftsorientierten Unternehmen und Sozialunternehmern zusammen, um dringende Bedürfnisse zu decken und langfristige Lösungen zu entwickeln, die einen nachhaltigen Wandel ermöglichen. Im Jahr 2025 erreichte Mercy Corps über 36,5 Millionen Menschen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mercycorps.org.

Über IDinsight

IDinsight ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die Führungskräfte mit Daten, Fakten und Technologien ausstattet, um die Lebensbedingungen der Menschen in großem Maßstab zu verbessern. Wir arbeiten mit Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Geldgebern zusammen, um Entscheidungen in jeder Phase des Wirkungsprozesses zu unterstützen - von mutigen Pilotprojekten bis hin zur landesweiten Ausweitung. Unsere Teams stützen sich auf fundierte Erkenntnisse, modernste Methoden und praktische Einblicke, damit Führungskräfte Programme konzipieren und umsetzen können, die das Leben der Menschen wirklich verändern.

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