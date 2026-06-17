© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Zinsentscheidung und das nahende Abkommen mit dem Iran stehen am Mittwoch im Fokus. Während Asien zulegt, deutet sich beim DAX ein verhaltener Start an. Rohöl bricht ein, Gold und Bitcoin steigen.An den europäischen Aktienmärkten und insbesondere beim deutschen Leitindex DAX deutet sich zur Wochenmitte ein zurückhaltender Handel an. Nach dem im Januar markierten Allzeithoch von 25.507,79 Punkten verbleibt der DAX im Konsolidierungsmodus und wird am Morgen (08:10 Uhr) mit leichten Verlusten erwartet. Der DAX-Future (FDAX) an der Terminbörse Eurex notiert am Mittwochmorgen mit leichten Abschlägen von 0,2 Prozent auf 24.855 Punkte. Die Anleger meiden im Vorfeld der am Abend anstehenden …
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