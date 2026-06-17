Als Advanced Micro Devices (AMD) Anfang Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 präsentierte, kannte der Aktienkurs kein Halten mehr. Die Aktie pulverisierte das damals relevante Widerstandscluster um 350 US-Dollar. Das damit ausgelöste Kaufsignal entfaltete seine Wirkung auf beeindruckende Art und Weise.AMD nach Zahlen Wir thematisierten die damals frischen AMD-Zahlen an dieser Stelle im Kommentar vom 6. Mai. Advanced Micro Devices ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de