Düsseldorf (ots) -Secusmart, ein Tochterunternehmen von BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB), bringt der Bundesverwaltung einen sicheren Messenger, der in SecuVOICE als weiteres Feature verfügbar ist. In den kommenden Wochen wird die Funktion per Update an die Nutzer ausgespielt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die Einsatzerlaubnis bis zur Geheimhaltungsstufe VS-NfD (Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch) erteilt.Wer in Behörden verschlüsselt telefonieren und chatten will, muss meist zwei verschiedene Apps nutzen - mit zwei Bedienlogiken und zwei Authentifizierungswegen. Damit ist jetzt Schluss: Telefonie und Chats laufen in SecuVOICE in einer etablierten, zugelassenen App mit derselben kryptografischen Identität, ohne Wechsel zwischen Anwendungen oder Geräten."Sicherheit, die im Alltag kompliziert ist, wird oft umgangen", sagt Dr. Christoph Erdmann, Geschäftsführer von Secusmart. "Deshalb holen wir sicheres Telefonieren und sicheres Chatten für Deutschlands Geheimnisträger in eine Applikation und beenden das App-Hopping."Eine kryptografische Identität für alle KommunikationswegeAnders als bei anderen Messenger-Lösungen erfolgt die Identifikation der Nutzer im Secusmart-Messenger nicht über Profilangaben oder Benutzernamen, sondern über Rufnummer und Fingerabdruck. Mit denselben Merkmalen authentifizieren sich Nutzer schon heute beim Telefonieren mit SecuVOICE. Beide sind kryptografisch fest in der App verankert und werden bei jeder Verbindung geprüft. Nutzer können sich damit unmöglich als jemand anderes ausgeben - weder im Anruf noch im Chat. Das ist gerade im Politik- und Behördenumfeld hochrelevant: Phishing-Angriffe mit gefälschten Identitäten haben dort zuletzt deutlich zugenommen.Die neue Messenger-Funktion ist ab sofort Bestandteil von SecuVOICE - und damit automatisch auch in der SecuSUITE for iOS und SecuSUITE for Samsung Knox enthalten. Bestehende Kunden erhalten die Funktion in den kommenden Wochen automatisch über Updates."Mit der Einsatzerlaubnis für den Messenger bauen wir SecuVOICE konsequent zur vollwertigen App für sichere mobile Kommunikation aus", so Erdmann. "Unser Anspruch: alles, was die Bundesverwaltung im vertraulichen Austausch täglich braucht in einer einzigen, zugelassenen Anwendung - verlässlich, integriert und benutzerfreundlich."Über SecusmartSecusmart, ein Unternehmen von BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB), ist seit rund 20 Jahren auf sichere mobile Kommunikation für Behörden und KRITIS-Unternehmen spezialisiert. Die Lösungen von Secusmart kommen u. a. in den Kommunikationssystemen von Regierungsmitgliedern, Bundesverwaltung und Bundesministerien, Sicherheitsbehörden und internationalen Organisationen zum Einsatz - überall dort, wo Kommunikation geschützt sein muss.Über BlackBerryBlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet Unternehmen und Regierungen intelligente Software und Dienstleistungen, die unsere Welt antreiben. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Waterloo, Ontario, stellt leistungsstarke Basistechnologien bereit, mit denen führende Automobilhersteller und Industrieunternehmen transformative Anwendungen realisieren, neue Umsatzquellen erschließen und innovative Geschäftsmodelle einführen können - und das alles, ohne bei Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit Kompromisse einzugehen.Dank langjähriger Erfahrung in der sicheren Kommunikation sorgt BlackBerry für operative Resilienz durch ein umfassendes, hochsicheres und vielfach zertifiziertes Portfolio für mobile Absicherung, missionskritische Kommunikation und das Management kritischer Ereignisse.Weitere Informationen finden Sie unter BlackBerry.com (https://www.blackberry.com/de) oder folgen Sie @BlackBerry (https://www.linkedin.com/company/blackberry/). Markenrechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf BLACKBERRY und das EMBLEM-Design, sind Marken oder eingetragene Marken von BlackBerry Limited. Alle Rechte an diesen Marken sind ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BlackBerry übernimmt keine Verantwortung für Produkte oder Dienstleistungen Dritter.Pressekontakt:Pressekontakt Secusmart:Secusmart GmbH01731970469info@agentur-bz.dePressekontakt BlackBerry:BlackBerry Media Relations+1 (519) 597-7273mediarelations@BlackBerry.comOriginal-Content von: BlackBerry, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180971/6295897