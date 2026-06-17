Die ZoyeMed 3.0 Resilience Edition führt das gesamte Longitudinal Multimodal Model auf dem Gerät aus und unterstützt den gesamten medizinischen Arbeitsablauf Triage, Untersuchung, über 120 Point-of-Care-Tests sowie Verschreibungsunterstützung in Umgebungen ohne Internetverbindung

Fast jedes digitale Gesundheitssystem geht von einer bestehenden Internetverbindung aus. Zoya Technologies hat heute die ZoyeMed 3.0 Resilience Edition eingeführt, ein klinisches KI-Terminal, das auch ohne Internetverbindung in jeder Phase einen vollständigen medizinischen Behandlungsablauf ermöglicht.

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The ZoyeMed 3.0 Resilience Edition a fully standalone clinical AI terminal engineered to operate without internet connectivity, integrating point-of-care diagnostics, examination tools, and on-device AI in a single 5-square-metre footprint (Photo: AETOSWire)

Die Kontinuität der Versorgung wird bei Infrastrukturausfällen als Erstes gefährdet. Katastrophen, Netzinstabilitäten und Remote-Einsätze unterbrechen regelmäßig die Konnektivität, die cloudbasierte Systeme gerade dann erfordern, wenn klinische Kapazitäten am dringendsten benötigt werden.

Die Resilience Edition ist eine komplett eigenständige Konfiguration von ZoyeMed 3.0. Das vollständige Longitudinal Multimodal Model und die klinische Suite Zoyel.health sind auf dem Gerät installiert und werden lokal auf der firmeneigenen Edge-KI-Engine Amygdala ausgeführt. Ein Terminal kann auch ohne Netzwerkverbindung dauerhaft betrieben werden.

"Klinische Informationen sollten für den Patienten und den Arzt unabhängig vom Zustand des sie umgebenden Netzwerks verfügbar sein", sagte Dr. Syed Sabahat Azim, Chief Executive Officer von Zoya Technologies. "Wir haben die Cloud aus dem kritischen Behandlungspfad herausgenommen nicht als Funktion, sondern als Teil der Architektur."

Die Resilience Edition bietet bei einem Platzbedarf von 5 Quadratmetern einen kompletten medizinischen Ablauf in unter 30 Minuten. Sie umfasst ein 12-Kanal-EKG, digitale Stethoskopie, Spirometrie, ein Dermatoskop, ein Otoskop, einen fetalen Doppler, ein Telepräsenz-Array mit 12 Kameras sowie Biochemie-, Hämatologie- und Immunoassay-Analysegeräte, die über 120 Point-of-Care-Tests unterstützen. Das System kann in drei Modi genutzt werden: ärztlich geleitet, von Pflegepersonal verwaltet mit abschließender Remote-Freigabe durch einen Arzt sowie autonomes Screening.

Die Resilience Edition baut auf bestehenden ZoyeMed-Implementierungen in verschiedenen Regionen auf, die seit 2025 kommerziell betrieben werden. Sie ist ein Human-in-the-Loop-System, bei dem die endgültigen klinischen Entscheidungen weiterhin in der Zuständigkeit eines zugelassenen Arztes liegen.

Zoya Technologies hat zudem einen unveränderlichen Prüfpfad auf der gesamten Plattform implementiert eine hash-verkettete, nur mit Anhängen ergänzbare Aufzeichnung aller klinischen Vorgänge, was insbesondere in Umgebungen ohne Internetverbindung von Bedeutung ist.

Die Resilience Edition ist über die autorisierten Vertriebspartner von Zoya Technologies erhältlich. Produktbilder und das klinische Whitepaper erhalten Sie auf Anfrage.

Über Zoya Technologies LLC

Zoya Technologies LLC ist ein Deep-Tech-Infrastrukturunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Edge-nativen Systemen für die Bereitstellung umfangreicher Dienstleistungen in der Praxis. Das Unternehmen entwickelt physisch verankerte, autonome Systeme mit integrierten Sensoren, Sicherheitsfunktionen und longitudinaler Intelligenz, deren erster Einsatzbereich das Gesundheitswesen ist.

Quelle: AETOSWire

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