Fast die Hälfte der 13- bis 18-Jährigen in der EU sieht positive Effekte der sozialen Medien auf die eigene mentale Gesundheit. Die meisten Eltern teilen diese Einschätzung nicht. Eine Umfrage offenbart eine massive Wahrnehmungslücke zwischen den Generationen, während die EU ein Social-Media-Verbot in Betracht zieht. Jugendliche in der EU sehen die Auswirkungen von Social Media auf ihre eigene mentale Gesundheit laut einer Umfrage deutlich positiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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