© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoIntel hat einen wichtigen Meilenstein bei seiner neuen Fertigungstechnologie erreicht. Nun wächst die Hoffnung auf neue Kunden wie Apple.Intel treibt den Umbau seines Auftragsfertigungsgeschäfts voran. Auf dem VLSI Symposium 2026 gab Intel Foundry bekannt, dass die neue Fertigungstechnologie Intel 18A-P in die Risikoproduktion eingetreten ist. Damit hält der Konzern den Zeitplan ein, den er Kunden und Partnern bereits im vergangenen Jahr vorgestellt hatte. "Unsere Neuigkeiten und Präsentationen auf der VLSI signalisieren den Kunden und Partnern von Intel Foundry, dass wir uns langfristig voll und ganz der Innovation im Bereich modernster Fertigungsprozesse verschrieben haben", sagte Naga …
Enthaltene Werte: US0378331005,US4581401001,US8740391003Den vollständigen Artikel lesen
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