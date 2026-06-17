Geopolitische Unsicherheiten, neue Investitionsziele und hybride Nutzung verändern den Markt für Ferienimmobilien. Genau dadurch steigt der Bedarf an spezialisierter Beratung und individuellen Ferienhausversicherungen. Die Nachfrage nach Ferienimmobilien verändert sich derzeit deutlich. Viele Immobilienbesitzer richten ihren Blick wieder stärker auf europäische Standorte wie Mallorca, die als planbarer, stabiler und langfristig verlässlicher gelten.Auslöser dafür sind unter anderem geopolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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