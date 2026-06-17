Laut Hauspreis-Index EPX des Europace Finanzierungsmarktplatzes zeigten sich die Preise am deutschen Immobilienmarkt im Mai 2026 stabil. Lediglich die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser haben leicht zugelegt. Somit hält der Trend von April an. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat neue Daten des Hauspreis-Index EPX veröffentlicht. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des Europace Finanzierungsmarktplatzes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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