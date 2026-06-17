Der Immobilienmarkt in Portugal war 2025 von einer verstärkten Erholung geprägt. Laut einem Bericht von Engel & Völkers gab es im dritten Quartal einen deutlichen Aufwärtstrend der Preise. Die hohe Marktdynamik und zunehmende Diversifizierung würden laut der Experten vielfältige Investitionschancen eröffnen. Im Rahmen eines aktuellen Marktberichts haben die Experten von Engel & Völkers die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt in Portugal unter die Lupe genommen. Im Jahr 2025 war auf dem Markt eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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