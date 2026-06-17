Die Anfang Mai veröffentlichten Quartalszahlen des Rüstungskonzerns verpufften zunächst wirkungslos. Obgleich das Zahlenwerk so schlecht nicht war, fremdelte der Markt etwas. Die Aktie tauchte daraufhin nach unten ab und drehte erst wenige Tage später im Kursbereich von 70 Euro wieder nach oben ab. Es entwickelte sich eine veritable Zwischenrallye, die jedoch im Bereich von 90 Euro ihr Ende fand. Gewinnmitnahmen setzten ein und die Aktie unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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