DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 17.06.2026
=== TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp) ERSTNOTIZ: noch 2026 BRANCHE: Werkstoffhandel SITZ: Essen VOLUMEN: Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils KNDS NV ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 (CEO im März 2026) BRANCHE: Rüstung SITZ: Amsterdam BEWERTUNG: 20 bis 25 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht März 2026) Neuraxpharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026) BRANCHE: Pharma SITZ: Langenfeld Uniper SE ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant (alternativ ist auch ein Direktverkauf möglich) BRANCHE: Energieversorgung SITZ: Düsseldorf KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS Magirus ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026) BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge SITZ: Ulm Bitpanda GmbH ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) BRANCHE: Handelsplattform SITZ: Wien BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April) BRANCHE: Web-TV SITZ: München BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg BASF-Sparte Agricultural Solutions ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut SITZ: Limburgerhof Personio ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Raisin SE ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) BRANCHE: Finanzdienstleistungen SITZ: Berlin Mobile.de ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus BRANCHE: Auto-Anzeigen SITZ: Kleinmachnow BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro ===
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June 17, 2026 03:05 ET (07:05 GMT)
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