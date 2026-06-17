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Dow Jones News
17.06.2026 09:39 Uhr
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IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 17.06.2026

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 17.06.2026 

=== 
TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp) 
ERSTNOTIZ: noch 2026 
BRANCHE:  Werkstoffhandel 
SITZ:   Essen 
VOLUMEN:  Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils 
 
KNDS NV 
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 (CEO im März 2026) 
BRANCHE:  Rüstung 
SITZ:   Amsterdam 
BEWERTUNG: 20 bis 25 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht März 2026) 
 
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH 
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026) 
BRANCHE:  Pharma 
SITZ:    Langenfeld 
 
Uniper SE 
ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant (alternativ ist auch 
      ein Direktverkauf möglich) 
BRANCHE:  Energieversorgung 
SITZ:    Düsseldorf 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS 
 
Magirus 
ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026) 
BRANCHE:  Feuerwehrfahrzeuge 
SITZ:   Ulm 
 
Bitpanda GmbH 
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) 
BRANCHE:  Handelsplattform 
SITZ:   Wien 
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) 
 
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) 
ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April) 
BRANCHE:  Web-TV 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) 
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg 
 
BASF-Sparte Agricultural Solutions 
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant 
BRANCHE:  Pflanzenschutzmittel und Saatgut 
SITZ:   Limburgerhof 
 
Personio 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) 
BRANCHE:  Personalsoftware-Anbieter 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar 
 
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE:  Autozulieferer (Kunststoffelemente) 
SITZ:   Frankfurt 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen 
BRANCHE:  Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ:   München 
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) 
 
Raisin SE 
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) 
BRANCHE:  Finanzdienstleistungen 
SITZ:   Berlin 
 
Mobile.de 
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer 
      Blackstone und Permira loten IPO aus 
BRANCHE:  Auto-Anzeigen 
SITZ:   Kleinmachnow 
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro 
===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 03:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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