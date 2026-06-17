Google hat mit dem Rollout von Android 17 für erste Smartphones begonnen. Mit dem großen Update gehen zahlreiche Neuerungen einher. Welche User:innen in den kommenden Tagen mit Android 17 rechnen können und wer noch warten muss. Android-User:innen bekommen bald einen Schwung neuer Features und Verbesserungen für ihre Smartphones und Tablets. Wie Google in einem Blog-Post bekannt gegeben hat, beginnt aktuell der Rollout von Android 17. Neu im Update ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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