Berlin/Osnabrück (ots) -
Globale Krisen verschärfen sich und Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe durchlaufen eine Phase tiefgreifender Veränderungen. Immer mehr junge Menschen protestieren weltweit gegen autoritäre Regime und wirtschaftliche Hoffnungslosigkeit. Zugleich bedeuten anhaltende Kriege und Konflikte, unter anderem im Sudan und im Mittleren Osten, dass wertegeleitete internationale Politik im Sinne der Menschenrechte und humanitären Prinzipien an Priorität verloren hat. Gleichzeitig sinken die finanziellen Mittel für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.
Am Mittwoch, 24. Juni, stellen Terre des Hommes und Welthungerhilfe den "Kompass 2026 - zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik und humanitären Hilfe" vor. Der Bericht analysiert, welchen Kurs die Bundesregierung in Zeiten geopolitischer Krisen einschlägt und welche Folgen die aktuellen politischen und finanziellen Weichenstellungen für Deutschlands internationale Verantwortung haben. Werden die Reformen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe den globalen Herausforderungen gerecht oder bleiben sie dahinter zurück?
24. Juni 2026, 10:00 Uhr
Hotel Aquino, Tagungszentrum Katholische Akademie
Hannoversche Straße 5b, 10115 Berlin
oder via Zoom
Teilnehmer:
Joshua Hofert, Vorstand Kommunikation Terre des Hommes
Mathias Mogge, Vorstandsvorsitzender Welthungerhilfe
Für Ihre Teilnahme an dieser hybriden Pressekonferenz vor Ort oder digital bitten wir um Anmeldung bis zum 23. Juni unter presse@welthungerhilfe.de.
Zoom-Einwahllink:
https://us02web.zoom.us/j/82209618127?pwd=PQezqIe2FmU3ksQlUJaJ9Un4yJdtbd.1
Meeting-ID: 822 0961 8127, Kenncode: 847337
Den Bericht mit Sperrfrist (24.06., 00:01 Uhr) und Fotos zum Download finden Sie ab sofort unter https://www.welthungerhilfe.de/digitale-pressemappe-kompass-2026
Allgemeine Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presseundwww.tdh.de
Pressekontakt:
Herausgeber:
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Terre des Hommes Deutschland e.V.
Ansprechpartner*innen:
Welthungerhilfe:
Juliane Last
Pressereferentin
Telefon: 030 / 288 749 - 15
Mobil: 0160 / 964 925 44
juliane.last@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de
Terre des Hommes:
Esther Yungsung Lisa Rüden
Pressesprecherin
Telefon: 030 / 166 385 368
Mobil: 0171 / 672 974 8
e.rueden@tdh.de
www.tdh.de
Original-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6596/6295991
Globale Krisen verschärfen sich und Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe durchlaufen eine Phase tiefgreifender Veränderungen. Immer mehr junge Menschen protestieren weltweit gegen autoritäre Regime und wirtschaftliche Hoffnungslosigkeit. Zugleich bedeuten anhaltende Kriege und Konflikte, unter anderem im Sudan und im Mittleren Osten, dass wertegeleitete internationale Politik im Sinne der Menschenrechte und humanitären Prinzipien an Priorität verloren hat. Gleichzeitig sinken die finanziellen Mittel für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.
Am Mittwoch, 24. Juni, stellen Terre des Hommes und Welthungerhilfe den "Kompass 2026 - zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik und humanitären Hilfe" vor. Der Bericht analysiert, welchen Kurs die Bundesregierung in Zeiten geopolitischer Krisen einschlägt und welche Folgen die aktuellen politischen und finanziellen Weichenstellungen für Deutschlands internationale Verantwortung haben. Werden die Reformen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe den globalen Herausforderungen gerecht oder bleiben sie dahinter zurück?
24. Juni 2026, 10:00 Uhr
Hotel Aquino, Tagungszentrum Katholische Akademie
Hannoversche Straße 5b, 10115 Berlin
oder via Zoom
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Joshua Hofert, Vorstand Kommunikation Terre des Hommes
Mathias Mogge, Vorstandsvorsitzender Welthungerhilfe
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Meeting-ID: 822 0961 8127, Kenncode: 847337
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Pressesprecherin
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